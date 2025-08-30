Izdvajamo Recept Vesti

BRZI ROLAT SA ŠUNKOM I SIROM

30.08.2025.
foto:Pinterest

Potrebno je:

  • 3 jaja
  • 3 kašike brašna
  • 1 prašak za pecivo
  • 200 g kisele pavlake
  • 200 g šunke (sitno seckane)
  • 200 g rendanog kačkavalja
  • so
  • biber po ukusu

Priprema:

Rernu zagrejte na 180 stepeni. U jednoj posudi umutite jaja sa malo soli pa dodajte brašno i prašak za pecivo.Sjedinite dobro. Zasebno umutite pavlaku, šunku i sir pa dodajte u smesu.Izlijte u pleh obložen pek papirom. Pecite rolat oko 15 minuta, u rerni zagrejanoj na 180 stepeni. Topao biskvit urolajte sa papirom pa ostavite da se ohladi. Zatim skinite papir, isecite i poslužite. Prijatno!

Zajecaronline/trpeza.alo/N.B.

