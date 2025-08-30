BRZI ROLAT SA ŠUNKOM I SIROM

Potrebno je:

3 jaja

3 kašike brašna

1 prašak za pecivo

200 g kisele pavlake

200 g šunke (sitno seckane)

200 g rendanog kačkavalja

so

biber po ukusu

Priprema:

Rernu zagrejte na 180 stepeni. U jednoj posudi umutite jaja sa malo soli pa dodajte brašno i prašak za pecivo.Sjedinite dobro. Zasebno umutite pavlaku, šunku i sir pa dodajte u smesu.Izlijte u pleh obložen pek papirom. Pecite rolat oko 15 minuta, u rerni zagrejanoj na 180 stepeni. Topao biskvit urolajte sa papirom pa ostavite da se ohladi. Zatim skinite papir, isecite i poslužite. Prijatno!

Zajecaronline/trpeza.alo/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…

ANA NIKOLIĆ U SKENDERIJI!

Muzička zvezda Ana Nikolić održaće koncert 21. novembra 2025. godine u sarajevskoj dvorani “Skenderija” sa početkom u 21 čas.

Publiku očekuje spektakl za pamćenje, jer je poznato da Ana svuda pravi nezaboravnu atmosferu. S obzirom na veliko interesovanje i dosadašnje uspehe, očekuje se da će i ovaj nastup oboriti rekorde posećenosti. A karte za ovaj dugoočekivani koncert već su u prodaji. Karte možete kupiti OVDE.