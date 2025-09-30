Brnabić sutra raspisuje redovne lokalne izbore u Negotinu i Mionici!
Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić raspisaće sutra lokalne izbore u Mionici i Negotinu.
Brnabić će Odluku o raspisivanju izbora za odbornike Skupštine opštine Mionica i Skupštine opštine Negotin potpisati u 10.00 sati, saopšteno je iz Skupštine Srbije.
Poslednji redovni izbori u Mionici i Negotinu održani su 17. oktobra 2021. godine.
Prema Zakonu o lokalnim izborima, odbornici se biraju na četiri godine, a izbori za odbornike moraju se sprovesti najkasnije 30 dana pre kraja mandata odbornika kojima ističe mandat.
Od dana raspisivanja do dana održavanja izbora ne može proteći manje od 45, ni više od 60 dana, a odlukom o raspisivanju izbora određuje se dan održavanja izbora, kao i dan od kada počinju teći rokovi za vršenje izbornih radnji.
Zajecaronline/Tanjug/N.B.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!
Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.
Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”
Dodaj komentar