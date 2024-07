Brnabić: Ne radim u interesu strane kompanije, već u interesu građana Srbije

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić rekla je danas da ona ne radi za privatnu kompaniju, već u interesu građana Srbije i da ne beži od odluka koje je donela kao predsednica Vlade Srbije 2017. i 2022. godine koje se odnose na projekat iskopavanja litijuma u Srbiji.

Ona je na konferenciji za novinare rekla da nije promenila mišljenje o znaccaju iskopavanja litijuma i istakla da tada niko nije govorio iz opozicije o zaštiti životne sredine. Govoreći o potpisivanju sporazuma o saradnji sa Rio Tintom iz 2017. godine Brnabić je rekla da nije zaboravila na taj dokument, već govori o tome da su protiv Rio Tinta i rudarstva i litijuma isti ljudi koji su doveli Rio Tinto u Srbiju i davali im istražna prava.

Brnabić: 2017. godine niko nije bio protiv Rio Tinta

Brnabić se osvrnula i na to da je 2017. godine kada je potpisivala sporazum pozvala sve medije u Vladu Srbije. Kako ističe, tada niko nije bio protiv Rio Tinta, već se pričalo o tome da je to ogromna šansa za Srbiju.

Predsednica skupštine je podsetila da je bila 2021. godine u Loznici i održala pres konferenciju, zbog toga što je Rio Tinto završio prethodnu studiju izvodljivosti.

“I kao odgovorna predsednica Vlade Srbije, koja radi u interesu građana izašla sam i rekla svima da je Rio Tinto završio prethodnu studiju opravdanosti”, navela je ona i dodala da je tada govorila o potencijalima i o dinamici projekta.

“Niko me nije pitao za zaštitu životne sredine, niko nije bio zabrinut za zaštitu životne sredine. Niko nije došao iz Gornjih Nedeljica da mi kaže, zašto vi to gurate kad to nije dobro bilo za nas? Niko”, rekla je ona i dodala da se sve promenilo u roku od šest meseci.

Uvek sam radila i radiću u interesu građana Srbije

Dodala je da je uvek radila u interesu građana i podsetila da je bila na sastanku sa Rio Tintom u Londonu i da se opet tada niko nije govorio o životnoj sredini.

“Bila sam u Rio Tintu u Londonu na sastanku da vidim, da se dogovorim kako možemo da obezbedimo, po direktnom nalogu Aleksandra Vučića, da sav litijum ostaje u Srbiji. To se nisu setili 2012. godine, da ovde bude čitav lanac vrednosti, a ne da izvozimo sirovinu. I u cilju transparentnosti izašla sam ispred sedišta Rio Tinta i dala izjavu za medije. Niko me nije pitao za zaštitu životne sredine. Niko nije bio protiv Rio Tinta, odjednom se nešto desilo, pa su se setili zaštite životne sredine”, rekla je Brnabić.

Brnabić je rekla da se razgovaralo da sve sirovine ostanu u Srbiji, da mi izvozimo finalne proizvode.

Kako objašnjava na osnovu toga bismo privukli otprilike još 12 milijardi evra investicija do 2030. godine.

Ne menjam mišljene kao neki, važno je razumeti političko licemerje

“Ne stidim se i ne menjam svoje mišljenje iz dana u dan, kao što menjaju oni. Važno je za ljude da razumeju političko licimerje. Stavila sam 2022. godine tačku zbog toga što je bilo potpuno jasno da je ta tema politizovana”, rekla je ona.

Odgovarajući na pitanje, zbog čega je usvojena neustavna tačka o projektu Rio Tinto 2022. godine, i da li se konsultovala sa nekim, rekla da kada se radi može doći do greške.

“Znate koliko zakona je usvojeno od strane Narodne skupštine Srbije na koje je Ustavni sud reagovao i proglasio delove neustavnim? Dešava se. Pogrešila sam očigledno. Ja nisam izvršna vlast i ja se nadam da će vlada nastaviti da gura projekat. Svakako je važno da se argumentovano razgovara i da se ne beži šta je nekada bilo”, rekla je ona.

ZaječarOnline/Tanjug/O.B.