Nakon samo 32 minuta igre, Fet je bila primorana zbog zdravstvenih problema da se povuče sa meča.

Danilovićeva je u prethodnom kolu sa 6:1, 6:3 savladala Letonku Adelinu Lakinovu i to za 68 minuta igre.

Spkinja, prvi nosilac na turniru, u polufinalu će se sastati sa boljom iz meča Simone Volter i Sare Bejlek.

Ukoliko osvoji turnir Olga Danilović bi mogla doći do 35. pozicije na svetskoj rang listi.

POSLE 15 GODINA MIROSLAV ILIĆ SE VRAĆA U ARENU ZAGREB! “Nema dana kad me neko iz Hrvatske ne zove na nastupe”

Na velikoj pozornici Arene Zagreb pridružiće mu se veliki orkestar. Ali i nekoliko slavnih gostiju, koji se drže u tajnosti do poslednjeg dana. A sve kako bi se ova dugoiščekivano veče zaista mogla nazvati spektaklom. Tom prilikom će Miroslav Ilić u Zagrebu proslaviti više od 50 godina uspešne karijere kao što je nedavno napravio u Beogradu.

“Biće to noć puna sećanja jer su već tri generacije stasale uz moje pesme. Jedan sam od retkih izvođača kojem na koncerte dolaze deca, roditelji, bake i dede. Svi žele da zapevaju i popiju. A kad vidim takvu publiku ispred sebe, meni to daje snagu da poletim. Publika me pomlađuje i koliko god imao godina, pevaću i u dubokoj starosti. Dok me god glas bude služio i dok me ne iznesu s pozornice”, istakao je čuveni pevač.

Sada već davnih godina, sedamdesetih i osamdesetih Miroslav Ilić bio je seks simbol bivše Jugoslavije. Kao stariji kolega uveo je mnoge današnje zvezde u svet estrade. Sa Zdravkom Čolićem se još pre 40 godina takmičio ko će imati više obožavateljki i koncerata. Danas, kad je već deda, prilaze mu i dalje žene svih generacija.

Zajecaronline / N.Š.