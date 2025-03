BOŠKO NIČIĆ SVOJIM GRAĐANIMA NE OMOGUĆAVA DA IMAJU NI ZA OGREV, dok LIČNIM VOZAČIMA daje SLUŽBENA VOZILA da koriste: Ko je Dejan Pavlović “Papra” vozač “sa povlasticama” gradonačelnika Zaječara?

BOŠKO NIČIĆ SVOJIM GRAĐANIMA NE OMOGUĆAVA NI ZA OGREV, dok LIČNIM VOZAČIMA daje SLUŽBENA VOZILA da koriste: Ko je Dejan Pavlović “Papra” vozač “sa povlasticama” gradonačelnika Zaječara?

Ko je vozač gradonačelnika Zaječara, Boška Ničića, Dejan Pavlović “Papra”?

Dejan Pavlović “Papra” je bivši policajac koji je izbegao sa Kosova i borbene linije. A danas po svedočenjima, maltretira gradjane Zaječara u ime i za račun Boška Ničića i cele kriminalno – političke hobotnice.

Građani se žale da nemaju struju, da nemaju za ogrev, mesecima pišemo o žalbama i jezivom stanju u Zaječaru koje je i eskaliralo kada su ljudi izašli na ulice. A Boško Ničić kako se vidi u prilogu službena vozila države daje za lično korišćenje vozačima “sa povlasticama”.

“03.marta 2025. godine je poceo post (jedan od duzih) kod pravoslavaca.Nakon nekoliko dana od pocetka posta u Zajecaru se teze moci naci sveza riba.Obzirom da u gradskoj upravi sede ” veliki “vernici… Počev od gradonacelnika, nacelnika gradske uprave, pomoćnika gradonacelnika, to ih nije sprecilo da brzo nadju resenje za nastalu situaciju. Resenje je pronadjeno tako sto su jednom vozacu GU koji je ujedno i vlasnik vikendice na Dunavu odmah pored cuvenih dunavskih alasa zbog toga je dato odobrenje za stalno koriscenje sluzbenog automobila gradske uprave kako bi se pomenutoj ” eliti” uredno dostavljala sveza riba. Sve bi mozda mogli da razumemo,ali ovaj post traje do kraja aprila,a rešenje glasi do 17.06.2025.???”., gladilo je u opisu fotografije gde se nalazi i rešenje:

Podsetimo,nezadovoljni vlašću Boška Ničića i njegovim vođenjem grada, građani Zaječara okupili su se ispred zgrade Gradske uprave.

Skandirali su “Lopovi, lopovi” I poručili šta misle o vlasti Boška Ničića. Sa transparentima “Zaječar nije na prodaju”.

U SKUPŠTINI I PRIVATNO OBEZBEĐENJE

Ogroman broj policajaca čuvao je oba ulaza u zgradu gradske uprave. Ali je bilo prisutno i privatno obezbeđenje. DETALJNIJE KLIKOM OVDE.

Podsetimo, pre nekoliko dana, 6. Marta, bez STRUJE I VODE, bilo je OSAM sela:

Selačka, Mali Izvor, Zmijanac, Borovac, Vrbica, Stubal, Čičkovac, i Marinovac.

BOŠKO NIČIĆ SVOJIM GRAĐANIMA NE OMOGUĆAVA DA IMAJU NI ZA OGREV, dok LIČNIM VOZAČIMA daje SLUŽBENA VOZILA da koriste



Dok ljudi nemaju za ogrev, gradonačelnik Ničić gradsko vozilo daje svom vozaču da vozi svežu ribu sa Dunava. E šta jos vozi, možemo samo da nagadjamo…

