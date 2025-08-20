Izdvajamo Sport Vesti

Borske rukometašice pred istorijskim nastupom u Evropi

20.08.2025.
foto:facebook.com/szcbor

Borske rukometašice pred istorijskim nastupom u Evropi

Kompanija Srbija Ziđin Koper već četiri godine pruža podršku Ženskom rukometnom klubu Bor.

Od 2022. ulaganja u klub donela su vidljive rezultate – tim trenera Zorana Barbulovića prošlu sezonu završio je na četvrtom mestu Superlige Srbije, što je ujedno i najbolji plasman u istoriji kluba.

Time su borske rukometašice obezbedile i prvo učešće u evropskim takmičenjima, a već početkom oktobra očekuje ih dvomeč sa izraelskim Makabijem iz Ramat Gana.

Nova sezona Superlige startuje sredinom septembra, a Boranke će prvu utakmicu odigrati u gostima protiv ekipe iz Aranđelovca 13. septembra.

Do tada, uprava ŽORK-a potpisuje novi ugovor o sponzorstvu sa kompanijom Serbia Zijin Copper.

Tokom priprema za sezonu, rukometašice su početkom avgusta boravile u hotelu „Jezero“ na Borskom jezeru, a na Dan rudara odigrale su i prijateljski meč protiv ekipe „Bekamenta“ iz Aranđelovca.

Zajecaronline.com/fb/Serbia Zijin Copper DOO Bor /N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na InstagramuFacebookThreads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

foto: plakat

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…

Preporučujemo:

Dodaj komentar