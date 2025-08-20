Borske rukometašice pred istorijskim nastupom u Evropi

Kompanija Srbija Ziđin Koper već četiri godine pruža podršku Ženskom rukometnom klubu Bor.

Od 2022. ulaganja u klub donela su vidljive rezultate – tim trenera Zorana Barbulovića prošlu sezonu završio je na četvrtom mestu Superlige Srbije, što je ujedno i najbolji plasman u istoriji kluba.

Time su borske rukometašice obezbedile i prvo učešće u evropskim takmičenjima, a već početkom oktobra očekuje ih dvomeč sa izraelskim Makabijem iz Ramat Gana.

Nova sezona Superlige startuje sredinom septembra, a Boranke će prvu utakmicu odigrati u gostima protiv ekipe iz Aranđelovca 13. septembra.

Do tada, uprava ŽORK-a potpisuje novi ugovor o sponzorstvu sa kompanijom Serbia Zijin Copper.

Tokom priprema za sezonu, rukometašice su početkom avgusta boravile u hotelu „Jezero“ na Borskom jezeru, a na Dan rudara odigrale su i prijateljski meč protiv ekipe „Bekamenta“ iz Aranđelovca.

