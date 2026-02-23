BORANI PODRŽALI PREDSEDNIKA VUČIĆA! Čovek je legenda, opozicija nema šanse“ (VIDEO)

Građani Bora koji su danas izašli na glasanje poručuju da su svoju podršku dali predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, ističući da, kako kažu, „posle Vučića nema Vučića“.

U anketama sprovedenim na ulicama grada, sugrađani ocenili su da je dosadašnja politika donela stabilnost i konkretne rezultate, te da zbog toga ne vide alternativu u redovima opozicije.

„Čovek je legenda“, rekao je jedan od anketiranih Borana, dodajući da smatra da opozicione stranke nemaju jasan program ni plan. Prema njegovim rečima, „nemaju šanse, nemaju plan, samo smetaju ljudima na ulici“.

Slične poruke čule su se i od drugih građana koji su istakli da očekuju nastavak započetih projekata i dalji razvoj grada.

Izborni proces u Boru protiče u skladu sa propisanim procedurama, a nadležni organi prate tok glasanja. Rezultati će biti poznati nakon zatvaranja biračkih mesta i prebrojavanja glasova.

Zaječaronline/E.B.

Prosečna plata u Boru 2021. bila je 420 evra, DANAS JE 1.060 EVRA!

Predsednik je nedavno istakao da je video da je i prosečna plata u RTB-u povećana na 189.000 dinara i kazao da Bor ima najveće prosečne plate u Srbiji posle Beograda i Novog Sada. Ali, ipak, kako je rekao, to je neravnomerno raspoređeno.

– Plata 2012. prosečna u Boru je bila 420 evra danas je 1060 evra prosečna plata u Boru. Ali imamo dva problema. Imamo jedan broj nezaposlenih iako ta nezaposlenost nije na visikom nivou. Moramo da pronađemo još nekog od investitora, ne samo Kineze.

– Milijardu i dvesta miliona evra je bila dubioza Bora. Dovodili su nas do toga da više ne znamo šta da radimo sa RTB, a danas će da bude glavni privredni faktor za ceo istok Srbije.