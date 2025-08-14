Bor troši 40% više vode tokom leta
Tokom letnjih meseci potrošnja vode u Boru, naročito u večernjim satima, veća je za oko 40 odsto u odnosu na uobičajeni nivo, pa je sa 260 litara u sekundi porasla na 360–370 litara.
Izdašnost pojedinih izvorišta, poput Kriveljskog, smanjena je na svega 10 odsto, dok su ostala uglavnom prepolovljena.
Bor troši 40% više vode tokom leta
Najveći deo vode za gradsko snabdevanje dolazi sa Zlotskih izvorišta i iz Bogovine, sa kojih se trenutno crpi maksimalna količina.
Vodostaj u narednom periodu zavisiće od padavina, a na osnovu prethodnih godina, očekuje se da će sušni period potrajati.
Iz borskog Vodovoda poručuju da je snabdevanje stabilno uprkos većoj potrošnji, ali ponovo apeluju na građane da vodu koriste racionalno.
Zajecaronline/rtvbor.rs/N.B.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!
Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.
Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…
Dodaj komentar