Tokom letnjih meseci potrošnja vode u Boru, naročito u večernjim satima, veća je za oko 40 odsto u odnosu na uobičajeni nivo, pa je sa 260 litara u sekundi porasla na 360–370 litara.

Izdašnost pojedinih izvorišta, poput Kriveljskog, smanjena je na svega 10 odsto, dok su ostala uglavnom prepolovljena.

Bor troši 40% više vode tokom leta

Najveći deo vode za gradsko snabdevanje dolazi sa Zlotskih izvorišta i iz Bogovine, sa kojih se trenutno crpi maksimalna količina.

Vodostaj u narednom periodu zavisiće od padavina, a na osnovu prethodnih godina, očekuje se da će sušni period potrajati.

Iz borskog Vodovoda poručuju da je snabdevanje stabilno uprkos većoj potrošnji, ali ponovo apeluju na građane da vodu koriste racionalno.

