Bor: Jedan vozio drogiran i bez dozvole, drugi pijan za volanom

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Boru juče su isključili iz saobraćaja dvojicu vozača, jednog koji je vozio pod dejstvom psihoaktivnih supstanci i drugog pod dejstvom alkohola.

Policija u Boru zaustavila je četrdesetdvogodišnjeg vozača „pežoa“ koji je vozio pod dejstvom amfetamina i bez vozačke dozvole, kao i dvadesetsedmogodišnjeg vozača „folksvagena“ sa 1,33 promila alkohola u organizmu.

Vozačima je određeno zadržavanje i protiv njih će biti podnete odgovarajuće prekršajne prijave.

Zajecaronline/mup/N.B.

