Bor će do 2030. dobiti novu bolnicu! Vučić u poseti borskom i zaječarskom okrugu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da će do kraja sledeće godine, možda i ranije, početi izgradnja brze saobraćajnice “Vožd Karađorđe” i da će biti završena u narednih pet godina, čime će, kako je rekao, celo Pomoravlje dobiti mnogo.

Vučić je najavio da će u narednih 15 dana sa Kinezima biti potpisan komercijalni ugovor za taj projekat.

On je, odgovarajući na pitanje Saše Zdravkovića iz Bora o toj saobraćajnici, rekao da je ona veoma važna, ukazujući na gužve koje sada postoje.

“Vi danas ne možete da dođe do Mladenovca u četiri popodne bez sat i 15 minuta, iako ima 42, 43 kilometra. Ne možete da dođete jer su nemoguće gužve. Isti slučaj je od Lazarevca do Aranđelovca, onda od Aranđelovca do Rače. Mislim da se ide i kroz selo Vučić, a onda prelazimo na drugu stranu do Depostovca i idemo preko planinskog dela. Kada to izgradimo za manje od 45 minuta ste na autoputu”, rekao je Vučić odgovarajući na pitanje kada će početi radovi na saobraćajnici Vožd Karađorđe i koju trasu će obuhvatiti.

Do 2035. godine treba nam ogroman novac za gasovodnu, vodovodnu i kanalizacionu mrežu

Predsednik Vučić izjavio je danas da je Srbiji potreban ogroman novac do 2035. godine za lokalne i regionalne puteve, za vodovodnu i kanalizacionu mrežu, ali naravno i za energetsku mrežu.

Vučić je to rekao u Boru, tokom razgovora sa građanima u okviru posete Borskom okrugu, a odgovarajući na pitanje pitanje predsednika Mesne zajednice Metovnica kada će biti završen gasovod i da li ima planova za sekundarni gasovod koji bi išao i u manja mesta poput onog iz kojeg on dolazi.

Vučić je ukazao prvo na to da kada je reč o vodovodnoj mreži postoji 10.500 azbestnih cevi koje su štetne po zdravlje i koji prave ogromne gubitke, a da je potrebno još 9.000 da se izgradi.

“Kada je reč o sekundarnom gasovodu – magistralne cevi su čelične, a ono što ide do konačnog potrošača, to je plastika. Nama je potreban do 2035. za lokalne i regionalne puteve ogroman novac, ogroman novac za vodu, kanalizaciju i naravno energetiku i to govorim o mreži i čeličnoj i plastičnoj gasovoda”, rekao je Vučić.

Kako je dodao, Metovnica će dobiti odgovor lično od ministarke energetike ili ministra Siniša Malog o tome kada mogu da očekuju gasovod. “Dobro je da ste krenuli u tu trku jer je gas čista energija, moći ćete da dobijete i nekog novog investitora”, dodao je Vučić.

Bor će do 2030. dobiti novu bolnicu

Predsednik Vučić izjavio je večeras u Boru da će taj grad do 2030. godine dobiti novu bolnicu navodeći da je projekat uvršten u plan, a da bi početak radova mogao da se očekuje na proleće sledeće godine.

On je istakao da je površina bolnice 32.000 kvadrata, dok je vrednost investicije 100 miliona evra. “Najveći problem Bora je bolnica. Očistili smo zemlju, rešili sve u vezi sa eksproprijacijom i uradili projekat. Možemo da krenemo sa radovima u aprilu ili maju sledeće godine, biće gotova do 2030. Pogledajte kako izgleda Klinički centar u Beogradu, tako će izgledati i bolnica u Boru. Biće najmodernija i najopremljenija”, rekao je Vučić u razgovoru sa građanima Bora.