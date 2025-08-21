Bor: Asfaltiranje ulica u starim i novim delovima grada

U mesnim zajednicama Stari centar i Sever u toku je asfaltiranje ulica i prilaza kućama, u skladu sa zahtevima meštana iznetim održanim zborovima.

U ulici Vojske Jugoslavije, porodice žive od 80-tih godina, ali su tek sada dobile neophodnu infrastrukturnu podršku.

Nakon završetka radova, uređenje će se nastaviti u mesnim zajednicama Bakar, Rudar i Mladost. Paralelno se izvode pripremni radovi na još sedam lokacija u gradu, a infrastruktura se unapređuje i u seoskim sredinama.

Zajecaronline.com/fb/Lokalna.samouprava.Bor/N.B.

