HPV VAKCINE ĆE BITI OBAVEZNE U SRBIJI?! Menja se sistem lečenja, odbor presekao

HPV VAKCINE ĆE BITI OBAVEZNE U SRBIJI?!

Odbor za zdravlje i porodicu Skupštine Srbije usvojio je na današnjoj sednici izveštaje o radu Ministarstva zdravlja za 2025. godinu. Kao i više inicijativa građana, udruženja i organizacija koje će biti prosleđene Ministarstvu na dalje razmatranje.

Usvojeni su kvartalni izveštaji Ministarstva zdravlja za celu godinu – od januara do decembra 2025, nakon čega su članovi Odbora razmatrali predstavke građana i uputili ih nadležnim institucijama na postupanje.

Podrška inicijativi za HPV vakcinu

Odbor je podržao predlog Udruženja građana za borbu protiv raka jajnika i materice „Progovori“ da se imunizacija protiv HPV virusa uvrsti u obavezni kalendar vakcinacije. O čemu će konačnu odluku doneti Ministarstvo zdravlja.

Narodni poslanik Darko Laketić ukazao je da je trenutni obuhvat vakcinacijom svega oko osam odsto. Što, kako je naveo, nije dovoljno za suzbijanje raka grlića materice. On je podsetio da su pojedine zemlje regiona već uvele obaveznu vakcinaciju ili su na pragu takve odluke.

HPV VAKCINE ĆE BITI OBAVEZNE U SRBIJI?!

Smatram da je važno povećati obuhvat i da cilj od 60 odsto do 2030. godine može biti dostižan samo ako ovu vakcinu uvedemo u obavezni kalendar – rekao je Laketić.

Podršku inicijativi dao je i poslanik Nenad Ristović. Navodeći da mnoge razvijene zemlje već imaju obaveznu HPV vakcinaciju za decu određenog uzrasta.

Kod nas ta vakcina još nije obavezna, ali postoji kao preporučena za uzrast od 9 do 14 godina u dve doze. Sledeći korak je njeno uvođenje u obavezni kalendar – istakao je Ristović.

Zajecaronline/Hypetv/J.V.

