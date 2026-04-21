Posle duže pauze: Er Srbija od 22. maja ponovo uvodi direktne letove za Minhen,karte od danas u prodaji!

Er Srbija će od 22. maja ponovo upostaviti direktne letove između Beograda i Minhena, nakon pauze od 18 godina, a karte su od danas u prodaji, saopštila je kompanija.

Letovi će se obavljati svakodnevno, čime se osigurava kontinuitet i efikasnost u povezivanju ova dva grada. Na ovaj način, Er Srbija jača svoje prisustvo u Nemačkoj, brojeći ukupno deset gradova do kojih leti iz Beograda i Niša. Pored Minhena, u mreži destinacija nacionalne avio-kompanije su i Berlin, Diseldorf, Frankfurt, Frankfurt Han, Hamburg, Hanover, Keln, Nirnberg i Štutgart.

„Uvođenjem direktnih letova između Beograda i Minhena, otvaramo vrata ka srcu Bavarske – jednoj od najdinamičnijih regija Evrope. Ova linija nije samo olakšica za poslovne ljude i turiste, već ključna spona koja putovanje čini bržim, a planiranje jednostavnijim. Bilo da težite poslovnim prilikama ili kulturnom bogatstvu Minhena, nova ruta vam omogućava da tamo stignete lakše nego ikada“, izjavio je generalni direktor Jirži Marek.

Četiri polazaka sedmično

Polasci iz Beograda ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i subotom planirani su u 07:10 časova, sa povratkom iz Minhena u 09:30 časova.

Sredom, petkom i nedeljom, letovi iz Beograda će se realizovati sa polaskom u 17:55 časova, dok su povratni letovi planirani u 20:15 časova.

Zahvaljujući svakodnevnim letovima, omogućena su brza i jednostavna presedanja preko Beograda ka širokoj mreži destinacija, uključujući: Njujork, Šangaj, Guangdžou, Istanbul, Atinu, Solun, Rodos….

Zahvaljujući pažljivo planiranom redu letenja, Beograd se dodatno afirmiše kao ključno tranzitno čvorište koje povezuje Bavarsku sa regionom Balkana.

Zajecaronline/Hypetv/J.V.

