Mladi iz Srbije mogu besplatno da putuju Evropom, evo i kako

Mladi iz Srbije mogu besplatno da putuju Evropom!

Evropska komisija otvorila je novi krug prijava za program DiscoverEU, koji mladima širom Evrope, uključujući i Srbiju, omogućava besplatno putovanje vozom.

U ovom ciklusu biće dodeljeno ukupno 40.000 putnih propusnica, dok su prijave otvorene do 22. aprila.

Ko može da se prijavi

Pravo na učešće imaju mladi rođeni između 1. jula 2007. i 30. juna 2008. godine.

Da biste konkurisali, potrebno je da:

Unesete broj lične karte, pasoša ili boravišne dozvole

Budete državljanin ili rezident zemlje koja učestvuje u programu (uključujući Srbiju)

Popunite online prijavu na Evropskom omladinskom portalu

Prihvatite izjavu u prijavnom formularu

Nakon prijave, kandidati rešavaju kratak kviz, na osnovu kojeg se rangiraju.

Kako funkcioniše izbor

Kandidati odgovaraju na pet pitanja sa ponuđenim odgovorima i jedno dodatno pitanje.

Rangiranje se vrši prema:

Broju tačnih odgovora

Odgovoru na dodatno pitanje

Vremenu prijave (u slučaju izjednačenja)

Kod grupnih prijava, kviz rešava vođa grupe, a rezultat važi za sve članove.

Kako izgleda putovanje

Ako budete izabrani, možete putovati do 7 dana u periodu od jednog meseca, u okviru odobrenog termina od 1. jula 2026. do 30. septembra 2027. godine.

Putovanje je moguće vozom kroz više evropskih zemalja, a učesnici imaju priliku da upoznaju različite kulture i destinacije. Važno je napomenuti da sa dobitnicima karata mogu putovati i prijatelji ili rođaci stariji od 18 godina, ali o sopstvenom trošku.

Postoje kvote po državama

Broj karata raspoređuje se po državama u skladu sa Erasmus+ programom. Svaka zemlja ima određenu kvotu, a ukoliko neka ne iskoristi sve prijave, preostale karte se preraspodeljuju drugim državama.

Zajecaronline/Hypetv/J.V.

