Zvezda dala otkaz pomoćniku Saše Obradovića!

Utakmica u Barseloni biti je ili ne biti za trenera Crvene zvezde Sašu Obradovića. Međutim, do promena u stručnom štabu kluba sa Malog Kalemegdana došlo je i pre meča plej-ina Evrolige koji je na programu u četvrtak od 20.45.

Milan Minić, prvi pomoćnik Saše Obradovića, više nije deo tima. Sa njim je raskinuta saradnja posle poraza crveno-belih u ABA ligi od večitog rivala Partizana.

Minić je, interesantno, 2018. bio u stručnom štabu Partizana kao savetnik tadašnjeg trenera Nenada Čanka. Sarađivao je sa velikim košarkaškim imenima i trenerima poput Željka Obradovića, Dušana Ivkovića, Duška Vujoševića, Svetislava Pešića i Aleksandra Đorđevića.

Radeći u stručnom štabu košarkaške reprezentacije Srbije sa selektorima Dušanom Ivkovićem, Željkom Obradovićem, Svetislavom Pešićem i Sašom Đorđevićem našoj zemlji doneo je svetsko zlato (1998) i srebro (2014), olimpijsko srebro (2016) i evropsko zlato (1995, 2001).

Zajecaronline/sport.org/J.V.

