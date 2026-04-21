PROPAO PLAN NARKO UDOVICE I NJENE EKIPE: Saša Mirković se oglasio saopštenjem: Lukasu NIJE ZABRANJEN ULAZ U ZEMLJE EVROPSKE UNIJE

Posle niza laži koje kruže o Aci Lukasu, oglasio se vlasnik i direktor Hype produkcije Saša Mirković! Na svom TikTok nalogu je obelodanio pravu istinu i otkrio da Lukasu i njegovom bendu nije zabranjen ulazak u Evropsku uniju.

– Dragi moji prvo želim da vam se obratim sa Jadranskog mora i da vam kažem da je prelepa temperatura i da je ovo najlepše more na svetu! Kao što mislim i za Sloveniju da je jedna od najlepših država na svetu! A sa druge strane, želim da poručim onima što su lagali danima da su Aleksandar Vuksanović i Folk House bend dobili neke zabraneza ulazak u EU, da lažu! Nikakva zabrana ne postoji, a videćemo se vrlo brzo na svim nastupima Ace Lukasa i Folk House benda u mnogim gradovima Evrope. Tako da više sreće neki drugi put u tom nameštanju koji ste planirali i vremenom dosta puta izazivali čak i napadima na mene, a zna se to je sve plan udovice ovih njenih p***ra i ubice koji se oko nje nalaze. Pravda je zadovoljena, tako da Aca Lukas i Folk House bend kao i ceo tim mogu slobodno u EU. Vidimo se na nastupima – rekao je Saša Mirković.

Zajecaronline/Hypetv/J.V.

