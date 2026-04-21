U Sarajevu pala poslednja klapa serije “Razlozi i razvodi”

U Sarajevu je danas završeno snimanje poslednje klape serije „Razlozi i razvodi“, projekta koji već na samom početku izaziva veliku pažnju javnosti. Produkciju potpisuje Hype Production, na čijem čelu je Saša Mirković, kome se ekipa posebno zahvalila na podršci i ključnom doprinosu realizaciji ovog ambicioznog projekta.

Glumačku postavu čine neka od najpoznatijih imena regionalne scene – Irfan Mensur, Ivana Dudić, Aida Bukva, Mirvad Kurić, Tarik Džinić i Vanesa Glođo, koji publici obećavaju pravi televizijsko-umetnički spektakl.

U Sarajevu pala poslednja klapa serije “Razlozi i razvodi”

Poseban pečat projektu dao je Enver Puška, koji je ovu priču oblikovao u epsku ljubavnu dramu prožetu crnim humorom. Čime se serija već sada izdvaja od standardnih TV formata.

Sudeći po prvim reakcijama i interesovanju medija, „Razlozi i razvodi“ ima potencijal da postane jedan od najgledanijih i najkomentarisanijih serijskih projekata u regionu.

