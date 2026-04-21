“NEMAČKA JE NAŠ PRVI PARTNER” Predsednik Vučić na svečanosti povodom obeležavanja 25 godina privredne saradnje Srbije i Nemačke: “Od ključnog je značaja da se tako nastavi”

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se danas na svečanosti povodom obeležavanja 25 godina privredne saradnje Nemačke i Srbije.

– Želim da ukažem na nekoliko podataka. 2014. je Nemačka bila četvrti spoljnotrgovinski partner Srbiji, sada je Nemačka ubedljivo prva. Više od 80.000 ljudi ovde zapošljavaju nemačke kompanije.Za nas je od ključnog značaja da se ova saradnja nastavi. Ne mogu da podnesem što ne možemo da rešimo problem u Kostolcu. Pustite institucije i sistem, pa kad vidite da mnogo vremena to ne funkcioniše, morate ličnim primerom da pokažete. Prihvatite moje izvinjenje. Želimo još više investicija iz Nemačke. Čak i kad nema najveću stopu rasta, Nemačka uvek nađe način da se vrati na velika vrata – rekao je Vučić.

Predsednik Vučić na svečanosti povodom obeležavanja 25 godina privredne saradnje Srbije i Nemačke

Vučić je dodao da je juče posetio Tomaševac i da je prošao pored više fabrika u Pančevu.

– Zamislio sam kakva bi budućnost u najvećem gradu u Banatu bila da nema nemačkih kompanija. Mnogo nade polažemo u Ekspo i privredni rast, a ništa ne bismo mogli vez vaše lepe zemlje. Naša stopna javnog duga, kada sam preuzeo vladu, bila je 79 odsto u odnosu na BDP, danas je 41 odsto – rekao je Vučić.

“Srbi veruju nemačkim kompanijama”

Vučić se svima zahvalio na trudu i radu.

– Želim da kažem vama, poštovani gospodine Trajer, svim vašim ljudima ovde, od gospodina Markusa do Grujića, Simovića, jedno veliko hvala za izuzetan trud, za ogromnu energiju koju ste uložili u razvoj naših odnosa, u dolazak nemačkih kompanija. Srbi, naši građani, veruju nemačkim kompanijama, vole da rade u nemačkim kompanijama, zato što znaju da one kompanije, posebno sa porodičnom dugom tradicijom, ne dolaze da ostanu ovde godinu, dve ili pet, već dolaze da ostanu dugo, da ostanu zauvek, i mi smo zbog toga uvek posebno srećni kada nemačke firme investiraju u našu zemlju – rekao je Vučić.

“Zapošljava se 4,5 puta više ljudi”

Predsednik Srbije naglasio je da nemačke kompanije danas zapošljavaju četiri i po puta više ljudi nego 2014. godine.

– 2014. godine nemačke kompanije su zapošljavale, po različitim statistikama, između 17.000 i 21.000 ljudi. Danas zapošljavaju četiri do četiri i po puta više, preko 80.000 ljudi. I uprkos odlasku manjih pojedinih kompanija, radno intenzivnih, i zbog toga što smo povećali minimalne zarade, i zbog toga što imamo previše bolovanja, i zbog mnogih drugih razloga, dolaze druge kapitalno intenzivne kompanije, i one koje su nama od ogromnog značaja, koje su do sada već ulagale veliki novac, koje žele ovde da ostanu – naveo je Vučić.

