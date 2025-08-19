Bolovanje bez papira: e-bolovanje stiže do kraja septembra!

Sistem e-bolovanja trebalo bi da bude uspostavljen u svim zdravstvenim ustanovama do kraja septembra, a do kraja godine za sve poslodavce, izjavio je danas Nikola Radoman iz Ministarstva zdravlja i istakao da će lekarima biti olakšan posao jer se više neće baviti administracijom, a da pacijenti neće morati lično da dostavljaju doznake poslodavcu.

Radoman je objasnio da kada pacijent dođe na pregled kod izabranog lekara i otvori bolovanje, sistem daje preporuku o dužini trajanja bolovanja u skladu sa pravilnikom o bolovanju, a pacijentu se u elektronskoj formi šalje potvrda o privremenoj sprečenosti za rad i preporučeni termin za kontrolu.

”Ako se pacijent dobro oseća, nema potrebe da odlazi po doznake, već će mu doznake sa datumom kontrole biti poslate elektronskim putem na portal e-Zdravlje, a potvrdu i doznake može da prosledi poslodavcu elektronskim putem”, rekao je Radoman za RTS.

Objasnio je da pacijent koji se i dalje ne oseća dobro treba da se javi svom lekaru koji odlučuje o daljim koracima i eventualnom produžetku bolovanja, a da se 30. dana bolovanja automatski kreira uput za lekarsku komisiju.

Dokumentacija se u elektronskoj formi šalje RFZO, a pacijent dobija sms obaveštenje o odluci komisije.

“U budućnosti, od izabranog lekara do poslodavca će ići direktno i potvrda o privremenoj sprečenosti za rad i doznaka. To će ići preko portala za poslodavce, koji je u pripremi”, naveo je Radoman.

Prema njegovim rečima, lekari će nakon uvođenja sistema e-bolovanje biti rasterećeni administrativnih obaveza.

“Pacijenti bi trebalo da budu registrovani na portalu e-zdravlje, gde se nalaze svi njihovi zdravstveni podaci. To je portal sa širokim spektrom funkcionalnosti u oblasti zdravstva. Planiramo da u saradnji sa EU pomognemo građanima da nauče kako da ga koriste”, navodi Radoman.

U okviru pilot-projekta sistem e-bolovanje se sprovodi u četiri doma zdravlja u Beogradu – Vračar, Voždovac, Zemun i Obrenovac, a do sada je elektronskim putem otvoreno između 6.000 i 7.000 bolovanja.

Građani više nisu morali lično da nose doznake poslodavcu, a na isti način su i zaključivana bolovanja.

Zajecaronline.com/tanjug/N.B.

