Bogdanović ubacio 12 poena u porazu Klipersa
Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović postigao je 12 poena u porazu Los Anđeles Klipersa na gostovanju Finiksu rezultatom 115:102 u jedinom meču NBA lige koji je odigran noćas.
Bogdanović je za nešto više od 28 minuta na terenu uz 12 poena imao i četiri skoka i pet asistencija.
Finiks je ka pobedi predvodio Džejlen Grin sa 29 poena, Devin Buker je dao 24, a Grejson Alen 18.
U Klipersima je u odsustvu povređenih Džejmsa Hardena i Kavaja Lenarda najefikasniji bio Ivica Zubac sa 23 poena uz 11 skokova, Kam Kristi je dao 17, a Džon Kolins 13 poena.
Zajecaronline/tanjug/N.B.
