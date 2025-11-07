Bogdanović ubacio 12 poena u porazu Klipersa

Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović postigao je 12 poena u porazu Los Anđeles Klipersa na gostovanju Finiksu rezultatom 115:102 u jedinom meču NBA lige koji je odigran noćas.

Bogdanović je za nešto više od 28 minuta na terenu uz 12 poena imao i četiri skoka i pet asistencija.

Finiks je ka pobedi predvodio Džejlen Grin sa 29 poena, Devin Buker je dao 24, a Grejson Alen 18.

U Klipersima je u odsustvu povređenih Džejmsa Hardena i Kavaja Lenarda najefikasniji bio Ivica Zubac sa 23 poena uz 11 skokova, Kam Kristi je dao 17, a Džon Kolins 13 poena.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Legenda domaće muzičke scene, Miroslav Ilić , nastupio je prethodne godine 10. i 11. decembra pred publikom u Plavoj dvorani. Gde je, osim što je slavio pedeset godina uspešne karijere, obeležio i svoj rođendan.