Bogdanović dao 11 poena u porazu Los Anđeles Klipersa!

Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović dao je 11 poena za Los Anđeles Kliperse u porazu na gostovanju Bostonu rezultatom 121:118.

Kapiten reprezentacije Srbije je uz 11 poena (4/10 iz igre, 1/5 za tri poena) dodao još četiri skoka i dve asistencije.

Najefikasniji u Klipersima bio je Džejms Harden sa 37 poena, uz osam asistencija i sedam skokova.

U pobedničkom timu Džejlen Braun je zabeležio dabl-dabl od 33 poena i 12 skokova.

Reprezentativac Srbije Tristan Vukčević dao je dva poena za sedam minuta u porazu Vašingtona kod kuće od Bruklina rezultatom 129:106.

NBA rezultati: Boston – LA Klipers 121:118, San Antonio – Sakramento 123:110, Vašington – Bruklin 106:129, Hjuston – Orlando 117:113 (102:102), Nju Orleans – Golden Stejt 106:124, Dalas – Portland 138:133 (118:118), Finiks – Atlanta 122:124, Juta – Čikago 150:147 (127:127, 136:136).

Zajecaronline/tanjug/N.B.

