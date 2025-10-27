Bogdanović bez poena u pobedi LA Klipersa protiv Portlanda!

Košarkaši Los Anđeles Klipersa pobedili su danas na svom terenu u Inglvudu ekipu Portlanda rezultatom 114:107 u meču NBA lige.

Najefikasniji u ekipi LA Klipersa bio je Kavaj Lenard sa 30 poena, 10 skokova i četiri asistencije. Hrvatski košarkaš Ivica Zubac je postigao 21 poen uz osam skokova i tri asistencije, dok je Džejms Harden ubacio 20 poena i imao 13 asistencija i šest uhvaćenih lopti.

Kapiten košarkaške reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović odigrao je protiv Portlanda prvi meč za LA Kliperse u novoj sezoni, a za nešto manje od 24 minuta na terenu zabeležio je pet skokova i jednu asistenciju, uz pet izgubljenih lopti i bez postignutog poena (0/4 šut iz igre).

Kod gostiju, najbolji je bio Deni Avdija sa 23 poena, dok je Džru Holidej dodao 21.

Košarkaši LA Klipersa su u dosadašnjem delu sezone u NBA ligi zabeležili dve pobede i poraz, dok Portland ima skor 1/2.

