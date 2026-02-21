BIZARNO: Pas „uhvaćen” kako ostavlja smeće pored puta po nalogu vlasnika

Muškarac na Siciliji dresirao je svog psa da ostavlja kese sa smećem pored puta, jer on lično to nije mogao da radi zbog nadzornih kamera postavljenih radi suzbijanja ilegalnog odlaganja otpada, saopštila je policija.

Na snimcima nadzornih kamera vidi se pas kako nosi kesu sa otpadom i ostavlja je pored puta, preneo je Gardijan.

Muškarac je identifikovan i kažnjen.

Ilegalno odlaganje otpada postao je značajan problem u Italiji, gde su 2023. godine zabeležena više od 9.300 prekršaja u vezi sa otpadom, uz rast od 66 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Prema zakonu, kazne za neovlašćeno ostavljanje otpada kreću se od 1.500 do 18.000 evra, uz mogućnost krivičnog gonjenja.

Zajecaronline.com/tanjug/N.B.

