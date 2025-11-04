Društvo Horoskop Izdvajamo Vesti

Bez mnogo truda privlače bogatstvo i sreću: Ova 4 znaka Zodijaka imaju posebnu životnu sreću

04.11.2025.
foto: Pixabay

Prema astrologiji, četiri horoskopska znaka su rođeni pod srećnom zvezdom i uvek dobro prolaze u životu. Nije da im je sve poklonjeno, već se nekako uvek na kraju stvari okrenu u njihovu korist.

Lav

Lav ne čeka čuda, on ih sam stvara. Njegov vladar Sunce mu daje harizmu, vidljivost i neodoljivu energiju koja privlači uspeh. Gde god se pojavi, ljudi ga primećuju i veruju u njega. Lav zrači sigurnošću, a univerzum mu uzvraća prilikama za dobru zaradu.

foto: Pinterest

Ribe

Ribe ne moraju da jure sreću, ona ih prati nevidljivo. Njihov vladar Neptun donosi duboku intuiciju koja im uvek pokaže pravi put, snove koji ih usmeravaju i unutrašnji mir koji ih štiti. One često prođu bolje od drugih na kraju jer osećaju kada je pravi trenutak za svaku odluku.

foto: pixabay

Blizanci

Blizanci imaju urođeni radar za dobre prilike. Njihov vladar Merkur donosi brz um, komunikaciju i sposobnost da prepoznaju šansu pre svih. Zahvaljujući radoznalosti, oni uvek znaju nekoga, čuju nešto, ili budu na pravom mestu u pravo vreme i tako ostvare uspeh, bilo da je na poslovnom ili privatnom planu.

foto:Pinterest

Strelac

Za Strelčeve, sreća nije puka slučajnost, već životna filozofija. Vladar ovog znaka je Jupiter, planeta obilja, ekspanzije i zaštite. Strelac veruje da se sve dešava s razlogom, pa i u najtežim trenucima zrači optimizmom koji mu otvara nova vrata.

foto: Pinterest

Zajecaronline/Najzena.alo/N.B.

