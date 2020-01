Besplatne karte za predstavu „Bliskost“ u zaječarskom pozorištu

Sama predstava govori o problemima partnerskih odnosa u današnje vreme, a u njoj će igrati Miloš Đuričić, Nataša Petrović, Ana Bretšnajder i Miloš Tanasković.

„Tema partnerskih odnosa i njihove tamne strane, toliko prisutne u našim životima, a vidljivo odsutne s pozorišnih repertoara, podstakla me je da budem uporna u nameri da poznatu dramu Patrika Marbera „Closer“ ili kako smo je mi preveli – „Bliskost“, postavim na scenu s generacijski bliskom glumačkom ekipom. Iz te saradnje su se iskristalisala bitna pitanja koja postavlja ova predstava a to su: šta je u modernom svetu postalo toliko specifično, a o čemu ne želimo otvoreno da govorimo, koju vrstu emotivne hendikepiranosti želimo da prikrijemo i koje nas ljudske slabosti koče na putu do zrelog partnerskog odnosa“, kaže rediteljka Snežana Udicki.