ARNAUTOVIĆ ZAPLAKAO NA PROMOCIJI! Odgovorio na pitanje o „Mihi“, pa OTKRIO kada će debitovati za Zvezdu u Superligi!

ARNAUTOVIĆ ZAPLAKAO NA PROMOCIJI!

Crvena zvezda je zvanično predstavila Marka Arnautovića kao najveće pojačanje u prelaznom roku. Doskorašnji napadač Intera i kapiten austrijske reprezentacije, obavezao se na dvogodišnju vernost srpskom prvaku.

ARNAUTOVIĆ ZAPLAKAO NA PROMOCIJI!

On je na zvaničnoj konferenciji za medije obećao da će „pričati na terenu“. Međutim, rasplakao se na pitanje o prijateljstvu sa Sinišom Mihajlovićem.

„Mnogo je teško, to nije trebalo da me pitate, on je meni bio brat, otac, sve mi je bio. Ja sam mu rekao da ću jedan dan doći ovde. Svaki dan smo pričali o Zvezdi, više o Zvezdi nego o Bolonji tada. Pričao sam i sa njegovom decom, ženom, svi su bili srećni, plakali. Ja sam više plakao u ova tri dana nego u mom celom životu. Ja kada sam… Ne mogu“, emotivno je odgovorio Arnautović.

Potom je otkrio da li će debitovati u subotu protiv OFK Beograda:

„Očekujem da dođete na stadion, pa ćemo videti“.

Kapiten austrijske reprezentacije ne krije da mu je želja da na svakoj utakmici postigne gol, pa i protiv Partizana.

„Mislim da ću ovde završiti karijeru, imam 36 godina, želim da dajem golove, pobeđujemo“, istakao je Arnautović.

Na kraju je dodao da, prvi koji mu je čestitao, bio je doskorašnji saigrač iz Intera Nikolo Barela.

Zajecaronli9ne/sport-org/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!