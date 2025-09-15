Arina Sabalenka i dalje najbolja teniserka sveta!

Najbolje rangirana srpska teniserka Olga Danilović pokvarila je plasman za jednu poziciju na najnovijoj WTA listi i trenutno je 42. igračica sveta sa 1.280 bodova.

Drugorangirana srpska teniserka Nina Stojanović pala je za tri pozicije i trenutno je na 159. mestu sa 456 bodova. Lola Radivojević je popravila plasman za devet pozicija i sada je 186. na WTA listi sa 396 poena.

Beloruskinja Arina Sabalenka i dalje je najbolja teniserka sveta sa 11.225 bodova.

Poljakinja Iga Švjontek je zadržala drugo mesto na WTA listi, dok je Amerikanka Koko Gof i dalje treća teniserka sveta. Švjontek je sakupila 7.933 poena, a Gof 7.874.

Američka teniserka Amanda Anisimova je četvrta na WTA listi, a iza nje se nalazi Ruskinja Mira Andrejeva.

U TOP 10 najboljih teniserki sveta nalaze se još Amerikanke Medison Kiz i Džesika Pegula, Italijanka Jasmin Paolini, Kineskinja Ćinven Ženg i Elena Ribakina iz Kazahstana.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

