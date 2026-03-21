Alkaraz sigurnom igrom do trećeg kola Majamija: Fonseka pao u dva seta
Španski teniser Karlos Alkaraz plasirao se u treće kolo mastersa u Majamiju, pošto je sa 6:4, 6:4 pobedio Žoaa Fonseku.
Mnogi su očekivali da bi 19-godišnji Brazilac mogao da iznenadi prvog tenisera sveta, ali to se nije dogodilo. Fonseka bi u skorijoj budućnosti mogao da bude ozbiljan takmac Karlosu i Janiku Sineru, ali sada nije uspeo ni da namuči Španca.
Alkaraz je do brejka stigao već u trećem gemu. Do kraja seta videli smo po jednu brejk loptu na obe strane, ali su ih serveri spasili, pa je Karlitos poveo sa 1:0.
Sličan scenario je bio i u drugom setu, sa tim što je španski teniser ovoga puta došao do brejka već u prvom gemu i sačuvao ga do kraja.
Naredni Alkarazov rival biće Sebastijan Korda.
Zajecaronline/Sport.alo.rs
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
Dodaj komentar