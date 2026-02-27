Alarmantni podaci sa srpskih puteva: 80 saobraćajki, jedna osoba poginula i 33 povređenih lica

Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 80 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedna osoba poginula, dok su 33 lica povređena.

U poslednje vreme zabeležen je povećan broj saobraćajnih nezgoda u kojima dolazi do obaranja pešaka od strane vozila koja se kreću unazad. Ovakve nezgode najčešće se dešavaju na parking prostorima, u dvorištima, stambenim zonama i u blizini prodavnica, gde se pešaci često nalaze u neposrednoj blizini vozila.

– Podsećamo vozače da su prema važećim propisima, dužni da se pre započinjanja kretanja unazad uvere da tu radnju mogu izvršiti bezbedno, bez ugrožavanja pešaka i drugih učesnika u saobraćaju. Ukoliko vozač nema potpunu preglednost, obavezan je da zaustavi vozilo i obezbedi pomoć drugog lica. Posebnu pažnju potrebno je obratiti na decu, starija lica i osobe sa invaliditetom, jer ih vozač često ne može uočiti u mrtvom uglu vozila. Bezbednost u saobraćaju počinje ličnom odgovornošću svakog vozača jer jedan trenutak nepažnje može imati teške posledice- poručuju iz MUP-a.

