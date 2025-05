Aco Pejović propao k’o žeton! Moli publiku da dođe na koncert!

Pevač, Aco Pejović, izgleda ima ozbiljne probleme kada je popunjavanje prostora na nastupima u pitanju.

Naime kako bi popunio jedan od stadiona u Kragujevcu, Aco je morao da se podlegne očajničkim potezima, te je počeo da deli karte preko nagradne igre na jednom od profila na Instagramu.

Danas, izgleda da ni kukanje na Instagramu ne pomaže. Popularni pevač (bar je nekad bio) dospeo je u centar pažnje, ali ne zbog hita – već zbog moljakanja publike da dođe na njegov koncert.

Aco Pejović propao k’o žeton!

Ni nostalgija, ni balade, ni stari refreni izgleda više ne pale. Možda su ljudi zasićeni, možda imaju pametnija posla, a možda je i vreme da Aco razmisli o pauzi… ili novom zanimanju?

POSLE 15 GODINA MIROSLAV ILIĆ SE VRAĆA U ARENU ZAGREB! “Nema dana kad me neko iz Hrvatske ne zove na nastupe”

Na velikoj pozornici Arene Zagreb pridružiće mu se veliki orkestar. Ali i nekoliko slavnih gostiju, koji se drže u tajnosti do poslednjeg dana. A sve kako bi se ova dugoiščekivano veče zaista mogla nazvati spektaklom. Tom prilikom će Miroslav Ilić u Zagrebu proslaviti više od 50 godina uspešne karijere kao što je nedavno napravio u Beogradu.

“Biće to noć puna sećanja jer su već tri generacije stasale uz moje pesme. Jedan sam od retkih izvođača kojem na koncerte dolaze deca, roditelji, bake i dede. Svi žele da zapevaju i popiju. A kad vidim takvu publiku ispred sebe, meni to daje snagu da poletim. Publika me pomlađuje i koliko god imao godina, pevaću i u dubokoj starosti. Dok me god glas bude služio i dok me ne iznesu s pozornice”, istakao je čuveni pevač.

Sada već davnih godina, sedamdesetih i osamdesetih Miroslav Ilić bio je seks simbol bivše Jugoslavije. Kao stariji kolega uveo je mnoge današnje zvezde u svet estrade. Sa Zdravkom Čolićem se još pre 40 godina takmičio ko će imati više obožavateljki i koncerata. Danas, kad je već deda, prilaze mu i dalje žene svih generacija.

