ACA LUKAS PRAVI LUDNICU U ŠTUTGARTU! Club Metropola domaćin najveće zvezde Balkana, PUBLIKU OČEKUJE NEZABORAVNA NOĆ!

Najveća zvezda Balkana, Aca Lukas, nastupa 6. februara u Štutgartu, u popularnom Clubu Metropola.

Poznato je da Lukas gde god da se pojavi stvara ludnicu i nezaboravnu atmosferu, zbog čega se za njegove nastupe uvek traži karta više.

Publika će imati priliku da uživa u njegovim najvećim hitovima, koji su obeležili karijeru ovog izvođača.

Na repertoaru će biti njeni najveći hitovi, među kojima su „Voli me danas više nego juče“, „Pesma od bola“, „Ostani đubre do kraja“, „Balkan“ i „Kafana na Balkanu“, koji garantuju nezaboravnu atmosferu.

Ne propustite priliku da doživite energični nastup Ace Lukasa uživo, pun emocija, ritma i hitova koji garantuju da će veče biti nezaboravno.

Zajecaronline/Hypetv.rs

ZLATNI JUBILEJ VESNE ZMIJANAC

Muzička diva Vesna Zmijanac sprema spektakl za pamćenje u Beogradskoj Areni. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 14. maja 2026. godine. Sa početkom u 20.30 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.

Ovaj koncert biće svečana proslava njene bogate karijere koja traje više od četiri decenije. A Hype produkcija planira produkcijski nivo koji nadmašuje sve što je dosad rađeno.

Najsavremenija scenografija, impresivni vizuelni efekti, orkestar pod dirigentskom palicom vrhunskih muzičara i iznenađenja koja se kriju za specijalnu noć. Samo su delić onoga što publiku očekuje.

Zabeležite datum – 14. maj 2026. Beogradska arena. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.