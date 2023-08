24. Međunarodna filozofska škola od 1. do 3. septembra u Zaječaru

Međunarodna filozofska škola, 24. po redu biće organizovana od 1. do 3. septembra 2023. godine u Zaječaru, na temu “Filozofski uticaj u savremenom svetu, na Balkanu i u Srbiji”.

Svečano otvaranje je u petak od 18:30 sati na kasnoantičkom lokalitetu Feliks Romulijani.

Pola sata ranije biće predstavljen Zbornik izlaganja sa predhodne filozofske škole, održane 2022. godine.

Škola će okupiti oko 60 učesnika iz Srbije, Velike Britanije, Italije, Bugarske, Severne Makedonije, Rumunije i Hrvatske.

Škola je otvorenog tipa, tako da svi zainteresovani mogu učestvovati u njenom radu.

Filozofska škola će biti organizovana u velikoj sali gradske uprave u Zaječaru, u subotu 2. septembra 2023. godine od 9 do 15 sati i od 17 do 19:30, a u nedelju 3. septembra od 9 do 14 časova.

Organizatori su Ustanova Narodno pozorište Timočke Krajine-Centar za kulturu “Zoran Radmilović” iz Zaječara i Centar za primenjenu filozofiju i društvena istraživanja iz Beograda, a pokrovitelj je grad Zaječar.