2 znaka očekuju teški meseci! More problema i iskušenja PRIPREMITE SE!

2 znaka očekuju teški meseci!

Astrolozi najavljuju težak period! Zvezde kažu da dolazi kritičan period za dva horoskopska znaka!

Ovan: Mars u napetom aspektu s Plutonom izazvaće unutrašnje nemire i sukobe, što može da dovede do nesporazuma na poslu, problema u odnosima i finansijskog stresa.

Savet: Ovnima se preporučuje da obuzdaju impulsivnost i, umesto brzih reakcija, uzmu trenutak za razmišljanje. Meditacija ili fizička aktivnost, poput trčanja, mogu im pomoći da smanje napetost.

Škorpija: Pluton u kombinaciji s retrogradnim Merkurom izazvaće emocionalne turbulencije, otvarajući stare rane i testirajući odnose. Pritisak na donošenje važnih odluka bez dovoljno jasnoće stvoriće dodatni stres.

Savet: Škorpijama se savetuje da prihvate introspekciju i koriste pisanje dnevnika ili razgovor sa prijateljima kako bi razjasnili misli, izbegavajući velike odluke dok ne dođe do smirenja.

Ova dva znaka, iako različita, dele strastvenost pod uticajem Marsa, što ih čini sklonima ekstremima. Tranziti planeta pojačavaju njihove prirodne osobine, stavljajući ih pred teške izazove.

ZajecarOnline/Hypetv/J.V.

Na velikoj pozornici Arene Zagreb pridružiće mu se veliki orkestar. Ali i nekoliko slavnih gostiju, koji se drže u tajnosti do poslednjeg dana. A sve kako bi se ova dugoiščekivano veče zaista mogla nazvati spektaklom. Tom prilikom će Miroslav Ilić u Zagrebu proslaviti više od 50 godina uspešne karijere kao što je nedavno napravio u Beogradu.

“Biće to noć puna sećanja jer su već tri generacije stasale uz moje pesme. Jedan sam od retkih izvođača kojem na koncerte dolaze deca, roditelji, bake i dede. Svi žele da zapevaju i popiju. A kad vidim takvu publiku ispred sebe, meni to daje snagu da poletim. Publika me pomlađuje i koliko god imao godina, pevaću i u dubokoj starosti. Dok me god glas bude služio i dok me ne iznesu s pozornice”, istakao je čuveni pevač.

Sada već davnih godina, sedamdesetih i osamdesetih Miroslav Ilić bio je seks simbol bivše Jugoslavije. Kao stariji kolega uveo je mnoge današnje zvezde u svet estrade. Sa Zdravkom Čolićem se još pre 40 godina takmičio ko će imati više obožavateljki i koncerata. Danas, kad je već deda, prilaze mu i dalje žene svih generacija.