Prema istraživanju CIES-a, najvredniji fudbaler u Superligi Srbije je Vasilije Kostov.

Nema sumnje da će Zvezda ciljati duplo veće obeštećenje, ali procena je da u ovom trenutku ofanzivac rođen 2008. godine vredi – 10.040.000 evra.

Zvezdin fudbaler postao najvredniji igrač Superlige Srbije!

U leđa mu gleda napadački dvojac iz Partizana – Jovan Milošević (9.090.000) i Andrej Kostić (8.040.000).

To znači da bi Partizan od centarforskog dua mogao da inkasira preko 17 miliona evra. Naravno, treba uzeti u obzir da Milošević nije igrač crno-belih, već Štutgarta, ali se uveliko priča o tome da u Humskoj žele da ga otkupe.

Četvrto mesto zauzima saigrač Kostova – Tomas Handel čija procena iznosi oko 7.170.000 evra.

Na listi si je i superligaški duo koji čine – Vasilije Novičić (6.750.000) iz IMT-a, kao i Ognjen Bondžulić (6.450.000) iz Mladosti. Na sedmom mestu je Nikola Simić čija vrednost iznosi 5.940.000 evra.

“CIES” ja na listi kombinovao fudbalere iz Superlige, ali i HNL-a, te je Dion Drena Beljo najvredniji. Napadač Dinama iz Zagreba ima cenu od 11.390.000 evra, dok su na listi još Adriano Jagušić (6.080.000) iz Slaven Belupa, te Serhi Domingez (5.890.000), takođe iz Dinama.

Zajecaronline.com/Sport.alo/ N.B.

