Zvezda večeras protiv Pafosa u plej-ofu za Ligu šampiona

Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće večeras od 21 čas na stadionu “Rajko Mitić” u Beogradu ekipu Pafosa u prvoj utakmici plej-ofa za plasman u Ligu šampiona.

“Očekuje nas izuzetno teška utakmica protiv rivala koji je jako dobar, što je i pokazao time što je izbacio Makabi i Dinamo Kijev. U plej-ofu ne možete ni da imate ekipe koje nisu dobre. Imaće sav respekt od nas, ali ništa više od toga. Pripremili smo se. Biće teška utakmica. Naše najbolje oružje? Videćemo. Treba da nametnemo naš ritam, da se mi pitamo. Pafos igra brzo, atipično, direktno. Imaju strance, iskusne igrače. Biće zanimljiva utakmica”, izjavio je trener Crvene zvezde Vladan Milojević na konferenciji za medije uoči duela sa Pafosom.

Zvezdin trener ne može da računa na suspendovane Radeta Krunića i Rodrigaa, a najverovatnije ni na povređene Nemanju Radonjića i Marka Arnautovića, dok je kapiten Mirko Ivanić spreman.

“Bio sam na Kipru, Pafos je rastao kao klub, ‘razbili’ su šestorku, osvojili Kup, titulu, imaju iskusnog trenera, vlasnici su mu dali dosta prostora, razumevanja, neobičajeno za Kiprane. Ponavljam, biće teška utakmica, očekujem još više navijača nego protiv Leha, pun stadion”, poručio je Milojević.

Revanš meč između Pafosa i Zvezde na programu je 26. avgusta u Limasolu.

Zajecaronline.com/tanjug/N.B.

