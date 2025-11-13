Zvezda suočena s problemima pred meč protiv Monaka!

Košarkaški klub Crvene zvezda saopštio je danas da je Ebuka Izundu doživeo distorziju skočnog zgloba, kao i da Čima Moneke zbog povrede neće igrati protiv Monaka.

Izundu i Moneke su se povredili pre dva dana na utakmici protiv Dubaija u Evroligi.

“Po dolasku u Beograd utvrđeno da je naš centar Ebuka Izundu doživeo distorziju skočnog zgloba, koja će ga uz period oporavka i povratak u takmičarsku formu – odvojiti od terena u narednom periodu. Stepen distorzije koji je utvrđen nakon pregleda i ‘očitavanja’ magnetne rezonance u četvrtak, pokazao je da je reč o distorziji skočnog zgloba, ali u blažem obliku bez strukturalnih oštećenja i težih posledica, a naš centar je već počeo sa terapijama i procesom oporavka”, navodi se na sajtu Crvene zvezde.

Zvezda suočena s problemima pred meč protiv Monaka!

Dodaje se i da je Moneke doživeo je blažu povredu aduktora longusa koja uz terapije zahteva mirovanje,

“Pored činjenice da se očekuje njegov brz povratak na teren, neće biti u mogućnosti da pomogne ekipi u četvrtak uveče”, poručili su “crveno-beli”.

Zvezda je saopštila i da je Džordan Nvora potpuno u trenažnom procesu i da će odluka o njegovom povratku na teren biti doneta neposredno pred početak večerašnje utakmice sa ekipom Monaka.

“Crveno-beli” su naveli i da se Devonte Grejem nalazi u trenažnom procesu i da je vrlo blizu povratka na teren, ali neće nastupiti na večerašnjoj utakmici u Beogradu.

“Crvena zvezda još jednom apeluje na sve navijače, košarkašku javnost i medije, da se o zdravstvenom stanju naših prvotimaca informišu isključivo na zvaničnim nalozima kluba”, saopštio je klub iz Beograda.

Zvezda će večeras od 20 časova dočekati Monako u 11. kolu Evrolige.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Legenda domaće muzičke scene, Miroslav Ilić , nastupio je prethodne godine 10. i 11. decembra pred publikom u Plavoj dvorani. Gde je, osim što je slavio pedeset godina uspešne karijere, obeležio i svoj rođendan.

Oba koncerta, koja su apsolutno bila rasprodata. Dokaz su veličine ovog neponovljivog pevača, čija muzika i danas vlada scenom. A publika je imala priliku da uživa u pesmama koje su zauvek postale evergreeni naših prostora.