ZVEZDA SIGURNA: Pobedom u Rumi izborili osminu finala Kupa Srbije!

Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u osminu finala Kupa Srbije, pošto su danas u Rumi u šesnaestini finala pobedili Sloven rezultatom 2:0 (1:0).

Golove za Crvenu zvezdu postigli su Nemanja Radonjić u 17. i Mirko Ivanić u 57. minutu.

Prvu šansu na utakmici imao je Sloven u drugom minutu. Dragan Perošević je sa nekoliko metara šutirao visoko preko gola. Zvezda je potom preuzela inicijativu, a gosti su poveli u 17. minutu golom Radonjića.

Zvezda je novu priliku imala u 33. minutu preko Aleksandra Kataija, a njegov udarac zaustavio je golman Slovena Miloš Ostojić. Do kraja prvog poluvremena nije bilo promene rezultata.

Crvena zvezda je u 57. minutu povisila na 2:0, a u listu strelaca upisao se Ivanić. Katai je u 78. minutu imao novu priliku za svoj tim, a ponovo je na golu Slovena bio siguran Ostojić. Do kraja utakmice nije bilo promene rezultata.

Plasman u osminu finala Kupa Srbije ranije su izborili Grafičar, Jedinstvo (UB), Trajal, Zemun, Železničar, IMT, OFK Vršac, Radnički (Niš), Mačva, Budućnost (Dobanovci), Dubočica, Novi Pazar, Spartak, Vojvodina i Borac (Čačak).

Trofej Kupa Srbije brani Crvena zvezda.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Legenda domaće muzičke scene, Miroslav Ilić , nastupio je prethodne godine 10. i 11. decembra pred publikom u Plavoj dvorani. Gde je, osim što je slavio pedeset godina uspešne karijere, obeležio i svoj rođendan.

Oba koncerta, koja su apsolutno bila rasprodata. Dokaz su veličine ovog neponovljivog pevača, čija muzika i danas vlada scenom. A publika je imala priliku da uživa u pesmama koje su zauvek postale evergreeni naših prostora.