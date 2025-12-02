Zvezda poručuje: Podrška navijača ključna pred duel sa Šturmom

Fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je danas da je podrška navijača na meču protiv Vojvodine važna pred duel sa Šturmom.

Fudbaleri Crvene zvezde će 7. decembra od 17 časova na stadionu “Rajko Mitić” u Beogradu dočekati Vojvodinu u 18. kolu Superlige Srbije.

“Crvena zvezda se još jednom nalazi u situaciji koja je dobro poznata našim navijačima i koja je u prošlosti donosila odlične rezultate. Dva puta od 2017. godine crveno-beli su igrali protiv Vojvodine neposredno pred važna evropska gostovanja u Ligi Evrope i oba puta Zvezda je ostvarila maksimalan učinak, zabeleživši i domaće i evropske pobede”, objavljeno je na zvaničnom sajtu Crvene zvezde.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

