Zvezda i Partizan opasno kažnjeni!

Disciplinska i etička komisija Fudbalskog saveza Srbije (FSS) saopštila je danas da će i Crvena zvezda i Partizan naredne dve utakmice na domaćem terenu u Superligi Srbije odigrati pred praznim tribinama zbog nereda koji su pravili navijači dva kluba, objavljeno je na zvaničnom sajtu FSS.

U saopštenju se navodi da su Zvezda i Partizan kažnjeni zbog prekomerne upotrebe pirotehničkih sredstava, njihovog ubacivanja u teren za igru, ugrožavanja bezbednosti igrača, trenera, sudija, dece koja skupljaju lopte i višeminutnih prekida.

Disciplinska i etička komisija FSS je podsetila da su se incidenti dogodili na meču 10. kola SLS Crvena zvezda – Radnički 1923, kao i na utakmici 11. kola SLS između Partizana i Vojvodine.

“Disciplinski organ naše kuće fudbala podseća još jednom da neće i ne sme biti bilo kakve tolerancije ovakvih pojava, pogotovo kada je reč o korišćenju pirotehničkih sredstava kojima se direktno ugrožava bezbednost i zdravlje, igrača, sudija, članova stručnih štabova i svih ostalih aktera utakmice”, saopšteno je posle sednice Disciplinske i etičke komisija FSS.

“Izricanje dosadašnjih visokih novčanih kazni, očigledno nije postiglo očekivani efekat i svrhu kažnjavanja, pa Disciplinskoj i etičkoj komisiji FSS ne preostaje ništa drugo nego da na ove i eventualno nove pojave sličnih incidenata, izrekne oštrije kazne u vidu odigravanja većeg broja utakmica bez prisustva publike. Nadamo se da će ova opasna praksa ubacivanja topovskih udara i pirotehnike na teren prestati i da neće biti potrebe za primenom još drastičnijih mera”, najavio je predsednik Disciplinske i etičke komisije FSS Ivan Nikolić.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

