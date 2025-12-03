ZVEZDA DONOSI SJAJNE VESTI: “Super Zvezdaši” i deca do 14 godina besplatno protiv Čukaričkog

Fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je danas da će svi mališani, koji poseduju “Super Zvezdaš” karticu utakmicu protiv ekipe Čukaričkog moći da prate sa istočne tribine stadiona “Rajko Mitić”, a ulaz će biti specijalno obeležen.

Zvezda je dodala da će duelu protiv Čukaričkog na istočnoj strani stadiona besplatno moći da pristupe i sva ostala deca starosti do 14 godina.

Zaostali meč šestog kola Superlige Srbije između Crvene zvezde i Čukaričkog biće odigran sutra od 19 časova na stadionu “Rajko Mitić”.

“‘Super Zvezdaš’ sezonske kartice za takmičarsku godinu 2025/26 su namenjene dečacima i devojčicama do 14 godina, a obezbeđuju besplatan ulaz na istočnu tribinu na svim domaćim utakmicama. Crvena zvezda je i u sezoni 2025/26 nastavila sa dobro poznatom akcijom, putem koje je svim dečacima i devojčicama do 14 godina omogućen besplatan ulaz na istočnu tribinu Marakane na mečevima domaćeg prvenstva. Neophodno je da mališani budu u pratnji jedne odrasle osobe koja poseduje ulaznicu za meč između Crvene zvezde i ekipe Čukaričkog”, navodi se na sajtu Crvene zvezde.

Šampion Srbije je podsetio da su ulaznice za meč sa ekipom Čukaričkog dostupne onlajn, ali i na blagajnama stadiona “Rajko Mitić”.

Cene karata za severnu tribinu koštaju 400 dinara. Ulaznice za istočnu tribinu vrede 500 dinara, Zapad košta 700, a tribina “Siniša Mihajlović” – 1.400.

Crvena zvezda se nalazi na drugom mestu na tabeli SLS sa 38 bodova, dok je Čukarički na šestoj poziciji sa 23.

