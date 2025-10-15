ZVEZDA BRANI PEHAR PROTIV SLOVENA U RUMI

Fudbaleri Crvene zvezde odbranu pehara u Kupu Srbije počinju utakmicom šesnaestine finala protiv Slovena u Rumi, dok će Partizan igrati u Šapcu protiv Mačve, određeno je danas žrebom u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije (FSS) u Staroj Pazovi,

Parovi šesnaestine finala: Sloven – Crvena zvezda, Grafičar – TSC, Voždovac – Jedinstvo Ub, Trajal – Napredak, OFK Vršac – Tekstilac, Sloboda Užice – Radnički Niš, Radnik – IMT, Javor – Železničar, Mačva – Partizan, Dubočica – Mladost Lučani, Mokra gora – Spartak, Naftagas Elemir – Novi Pazar, Borac Čačak – Čukarički, Zemun – Radnički Kragujevac, Budućnost Dobanovci – OFK Beograd, Mladost GAT – Vojvodina.

Utakmice šesnaestine finala biće odigrane 29. oktobra. Finale Kupa Srbije zakazano je za 13. maj 2026. godine.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

