ZVEREV RIVAL KECMANOVIĆU: Nemački teniser protiv Srbina na ATP turnira u Akapulku

Teniser iz Nemačke Aleksandar Zverev plasirao se u osminu finala ATP turnira u Akapulku, pošto je danas u prvom kolu pobedio Francuza Korentana Mutea 6:2, 6:4

Meč je trajao jedan sat i 32 minuta. Zverev je četvrti teniser sveta, dok se Mute nalazi na 35. mestu ATP liste.

Nemački teniser će u osmini finala igrati protiv Srbina Miomira Kecmanovića, koji je juče u prvom kolu savladao Australiijanca Tristana Šulkejta 6:2, 6:2.

Zverev je postavljen za prvog nosioca na turniru u Meksiku. Srpski i nemački teniser odigrali su tri međusobna duela u karijeri, a Zverev vodi 2:1 u pobedama.

Pobednik meča Zverev – Kecmanović igraće u četvrtfinalu sa pobednikom duela između Francuza Terensa Atmana i Rafaela Hodara iz Španije.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

