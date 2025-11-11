ZVANIČNO Slovenija zabranila trajno vezivanje pasa u domaćinstvima

Od danas je u Sloveniji zvanično zabranjeno trajno vezivanje pasa u kućnom okruženju, saopštila je Uprava za bezbednost hrane, veterinarstvo i zaštitu bilja.

Psi više ne smeju da budu stalno vezani

Prema izmenama Zakona o zaštiti životinja iz 2023. godine, psi više ne smeju da budu stalno vezani lancima ili konopcima, preneo je RTV SLO.

Umesto toga, vlasnici moraju da obezbede prostor koji omogućava slobodno kretanje pasa, koje mora da bude sigurno, da pruža zaštitu od vremenskih nepogoda i spreči bekstvo životinje.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Legenda domaće muzičke scene, Miroslav Ilić , nastupio je prethodne godine 10. i 11. decembra pred publikom u Plavoj dvorani. Gde je, osim što je slavio pedeset godina uspešne karijere, obeležio i svoj rođendan.

Oba koncerta, koja su apsolutno bila rasprodata. Dokaz su veličine ovog neponovljivog pevača, čija muzika i danas vlada scenom. A publika je imala priliku da uživa u pesmama koje su zauvek postale evergreeni naših prostora.