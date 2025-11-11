ZVANIČNO Slovenija zabranila trajno vezivanje pasa u domaćinstvima

Od danas je u Sloveniji zvanično zabranjeno trajno vezivanje pasa u kućnom okruženju, saopštila je Uprava za bezbednost hrane, veterinarstvo i zaštitu bilja.
Psi više ne smeju da budu stalno vezani
Prema izmenama Zakona o zaštiti životinja iz 2023. godine, psi više ne smeju da budu stalno vezani lancima ili konopcima, preneo je RTV SLO.
Umesto toga, vlasnici moraju da obezbede prostor koji omogućava slobodno kretanje pasa, koje mora da bude sigurno, da pruža zaštitu od vremenskih nepogoda i spreči bekstvo životinje.
Zajecaronline/Tanjug/N.B.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!
Legenda domaće muzičke scene, Miroslav Ilić , nastupio je prethodne godine 10. i 11. decembra pred publikom u Plavoj dvorani. Gde je, osim što je slavio pedeset godina uspešne karijere, obeležio i svoj rođendan.
Oba koncerta, koja su apsolutno bila rasprodata. Dokaz su veličine ovog neponovljivog pevača, čija muzika i danas vlada scenom. A publika je imala priliku da uživa u pesmama koje su zauvek postale evergreeni naših prostora.
Zbog velikog interesovanja i upita da se ovaj spektakl ponovi Miroslav je i za ovu godinu zakazao dva mega koncerta. Koja će biti prava rapsodija za sve ljubitelje prave i kvalitetne domaće muzike.
- Datum: 10.12.2025 / 11.12.2025.
- Mesto: Plava dvorana, Sava Centar
- Organizator: Hype Entertainment
KARTE MOŽETE KUPITI NA OVOM LINKU!
KAFANSKA NOĆ U SKOPLJU!
Arena „Jane Sandanski“ u Skoplju 20. decembra 2025. godine biće mesto prave muzičke čarolije, emocija i nezaboravne atmosfere! Publiku očekuje „Kafanska noć„, spektakl koji će okupiti najveće legende narodne i zabavne muzike Acu Lukasa, Miroslava Ilića i Miru Škorić.
Očekuje se prava kafanska emocija, spoj vrhunskih izvođača, energije i publike koja zna da uživa u dobroj muzici.
Ne propustite noć za pamćenje „Kafansku noć“ 20. decembra u areni „Jane Sandanski“ u Skoplju!
ULAZNIĆE MOŽETE KUPITI KLIKOM NA OVAJ LINK!
Dodaj komentar