ŽUTI KOLAČ SA VIŠNJAMA

Potrebno je:

6 jaja

6 kašika šećera

6 kašika glatkog brašna

100 g maslaca

1 kašičica praška za pecivo

300 g očišćenih višanja

Priprema:

Višnje operite pa im izvadite koštice i peteljke. Žumanca odvojite od belanca, pa belanca sa prstohvatom soli u jednoj posudi umutite u čvrst sneg. Zasebno umutite žumanca sa šećerom pa dodajte maslac. Pomešajte brašno sa praškom za pecivo pa ih dodajte u smesu. Zatim špatulom umešajte ceo šne. Smesu izlijte u pleh obložen pek papirom. Preko smese rasporedite voće. Pecite kolač oko 20 do 25 minuta, u rerni zagrejanoj na 180 stepeni. Ostavite kolač da se prohladi pa pospite šećerom u prahu.

Zajecaronline/trpeza.alo/N.B.

