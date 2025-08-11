ŽUTI KOLAČ SA VIŠNJAMA
Potrebno je:
- 6 jaja
- 6 kašika šećera
- 6 kašika glatkog brašna
- 100 g maslaca
- 1 kašičica praška za pecivo
- 300 g očišćenih višanja
Priprema:
Višnje operite pa im izvadite koštice i peteljke. Žumanca odvojite od belanca, pa belanca sa prstohvatom soli u jednoj posudi umutite u čvrst sneg. Zasebno umutite žumanca sa šećerom pa dodajte maslac. Pomešajte brašno sa praškom za pecivo pa ih dodajte u smesu. Zatim špatulom umešajte ceo šne. Smesu izlijte u pleh obložen pek papirom. Preko smese rasporedite voće. Pecite kolač oko 20 do 25 minuta, u rerni zagrejanoj na 180 stepeni. Ostavite kolač da se prohladi pa pospite šećerom u prahu.
Zajecaronline/trpeza.alo/N.B.
