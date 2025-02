ZLOČINAC OSTAVIO TRAGOVE NAKON TERORISTIČKOG AKTA na TELEVIZIJU HYPE: DNK, OTISCI sve je na licu mesta

Ispred zgrade Hype televizije, u noći između 14. i 15. februara, nepoznata osoba zapalila je vozilo koje pripada našoj medijskoj kući. Automobil je ugljenisan nakon stravične eksplozije.

Direktor i vlasnik Hype produkcije, Saša Mirković, oglasio se nakon što je isplivao snimak zapaljenog automobila Hype televizije posle nedavnog vandalističkog čina u kojem je nepoznata osoba zapalila vozilo ispred prostorija Hype Televizije u Beogradu.

Na licu mesta nedaleko od automobila pronađene su rukavice koje mogu biti jedan od ključnih dokaza tužilaštvu i policiji u pronalaženju krivca ovog vandalističkog čina.

ZLOČINAC OSTAVIO TRAGOVE NAKON TERORISTIČKOG AKTA!

Mirković se oglasio na svom instagram nalogu, te razjasnio situaciju:

– Mesto gde je terorista odbacio rukavice sa svojim DNK i otiscima prstiju! Lakše će biti tužilaštvu i MUP-u Srbije da ga pronađu -napisao je Saša u svojoj objavi.

Podsetimo, Saša Mirković je apelovao na nadležne da pronađu lice koje je zapalilo automobil Hype televizije.

“Da se razumemo i da me svi shvate. Nisam se sklanjao i savijao u mnogo većim napadima. I ni mene, kao ni @hypetv neće ućutati time što su poslali neku jajaru da zapali automobil Hype TV. Da bi mene ućutali treba da me ubijete. I to je poruka koju šaljem klošarima. Koji stoje iza ovog vandalskog čina! Mi ćemo svoj posao raditi kao i do sada na najprofesionalniji način i bićemo pravdoljubivi!”, napisao je Mirković

KO JE KRIV? KOJI JE SLEDEĆI ZLOČIN? ZAŠTO SE ĆUTI NA NAPADE NA TELEVIZIJU I PRODUKCIJU HYPE?!

Mediji i poznate ličnosti upoznati su sa konstantnim napadima na televiziju Hype zbog naglašene slobode govora i objektivnog izveštavanja.

U više navrata podnete su krivične prijave protiv kako nepoznatih javnosti. Tako i poznatih javnih ličnosti. Koji su indirektno ili direktno pretili kako HYPE televiziji tako i direktoru i vlasniku naše medijske kuće.

ZaječarOnline/Hypetv.rs/O.B.