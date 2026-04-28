Američka pop zvezda Tejlor Svift podnela je zahteve za zaštitu žiga nad audio-snimcima svog glasa i scenskim likom, u nastojanju da spreči zloupotrebu putem veštačke inteligencije.

Svift je, kako navodi danas NBC Njuz, podnela prijave za zaštitu žiga za dva audio-zapisa svog glasa, u kojima promoviše novi album “The Life of a Showgirl” gde kaže- “Hej, ja sam Tejlor Svift, i možete da slušate moj novi album na zahtev na Amazon Mjuziku”, odnosno “Hej, Tejlor je. Moj novi album izlazi 3. oktobra i klikom možete da ga sačuvate kako biste ga slušali na Spotifaju”.

Pevačica je podnela i treći zahtev za zaštitu slike na kojoj nastupa na sceni u prepoznatljivom svetlucavom kostimu, svirajući roze gitaru.

Svift je među brojnim poznatim ličnostima koje se suočavaju sa ovim problemom kako alati za generisanje sadržaja pomoću veštačke inteligencije postaju sve sofisticiraniji.

Tejlor Svift podnela zahtev za zaštitu glasa i lika od zloupotrebe AI-ja

Američki glumac Metju Mekonahi ranije je ove godine postao prvi koji je podneo niz zahteva za zaštitu sopstvenog lika, uključujući slike, video i audio-zapise, kako bi se zaštitio od sve realističnijih lažnih sadržaja.

Tokom karijere, Svift je podnela stotine zahteva za zaštitu žiga, uglavnom za svoje ime, tekstove pesama i prateći brend, dok je ovo prvi put da traži zaštitu zvučnog identiteta.

Zajecaronline/J.V.

