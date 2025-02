KOJI ZLOČIN JE SLEDEĆI U PLANU?! Među OVIM LJUDIMA treba tražiti NARUČIOCA NAPADA na HYPE TELEVIZIJU i PALJENJE AUTOMOBILA!

U kasnim večernjim satima na posedu televizije HYPE došlo je do monstruoznog krivičnog dela.

Naime, kako su kamere Hype televizije snimile, nepoznati počinilac u trenerci i sa kapuljačom je prišao vozilu Hype televizije.

U prvi mah jasno se vidi kako poliva vozilo, a onda ga pali šibicom ili upaljačem.

Ovaj snimak se širi brzinom svetlosti medijima i mrežama.

Ispred zgrade Hype televizije, u noći između 14. i 15. februara, nepoznata osoba zapalila je vozilo koje pripada našoj medijskoj kući. Nepoznati počinilac, rešen da zapali vozilo naše medijske kuće, bez zadrške je to i uradio.

Nadležni organi rešavaju ovu situaciju i zaposleni Hype televizije, na čelu sa vlasnikom i direktorom Sašom Mirkovićem. Svi se nadaju se da će se ovakav čin najstrože kazniti.

Direktor i vlasnik Hype televizije i produkcije na njegovom Instagramu istakao da zbog pravovremene akcije vatrogasaca, srećom niko nije nastradao.

– Pravovremena akcija vatrogasaca mup.rs u sprečavanju da neko nastrada u ovom gnusnom zločinu na Hype televiziju – govori direktor, pa ističe:

– Vatrogasci su pravovremeno i brzo reagovali i sprečili da ne dođe do gubitika ljudskih života u ovom gnusnom zločinu.

Pre samo nekoliko dana, dogodilo se još jedan pokušaj napada na televiziju Hype kada je nepoznati počinitelj pokušao da izlomi sigurnosne kamere Hype televizije:

– Neko je noćas pokušao da uništi sigurnosnu kameru na bočnom ulazu u @hyoetv i @hypeproduction.rs poslovne prostorije i studija. Policija radi na uviđaju. Ne znamo šta je nosio u rancu i kakvu je nameru imao, ali se nadamo da će @mup.rs sve uraditi da pronađe ovog počinioca. Sloboda medija ne sme da bude dovedena u pitanje. – napisao je Saša Mirković u svojoj objavi.

“Da se razumemo i da me svi shvate. Nisam se sklanjao i savijao u mnogo većim napadima. I ni mene, kao ni @hypetv neće ućutati time što su poslali neku jajaru da zapali automobil Hype TV. Da bi mene ućutali treba da me ubijete. I to je poruka koju šaljem klošarima koji stoje iza ovog vandalskog čina! Mi ćemo svoj posao raditi kao i do sada na najprofesionalniji način i bićemo pravdoljubivi!”, napisao je Mirković

Mediji i poznate ličnosti upoznati su sa konstantnim napadima na televiziju Hype zbog naglašene slobode govora i objektivnog izveštavanja.

U više navrata podnete su krivične prijave protiv kako nepoznatih javnosti. Tako i poznatih javnih ličnosti koji su indirektno ili direktno pretili kako HYPE televiziji tako oi direktoru i vlasniku naše medijske kuće.

”Policija radi na rešavanju ovog zločina. Niko nema pravo da napada medije kao ni jednog državljanina Republike Srbije. Policija će pronaći počinioca ovog krivičnog dela”., rekao je potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova, Ivica Dačić za HYPE TV.

U nastavku teksta podsetićemo na stravične napade i pretnje televiziji ali i direktoru i vlasniku televizije zbog kojih su pokrenute prekršajne prijave ali i tužbe, dok tužilaštvo još nije reagovalo. ŠTA TREBA SLEDEĆE DA SE DOGODI?

U nedavnom izveštavanju na televiziji Hype, apelovali smo na nakaradne prepiske predstavnika METE u Srbiji, a savetnika Željka Mitrovića i radnika televizije Pink. Ljubana Kovačevića.

Kao i uvek objektivno, na portalu Hype televizije mogli ste da gledate i čitate jezive prepiske sa maloletnim dečacima koje je imao ovaj zaposleni na televiziji Pink.

Snimci koji su obišli društvene mreže, a tiču se Ljubana Kovačevića, IT- stručnjaka i savetnika Željka Mitrovića, zgrozili su sve, što i nije čudno, s obzirom da su kod njih skandali i razne gadosti nezaobilazni svakodnevno.

-Mogu da vidim kako si onu facu da mi snimiš, da mi kažeš da sam p*čka pederska, da da mi narediš da te čekam – govorio je Kovačević.

Naime Željko Mitrović je ucenjivao bivšu vlasnicu imanja, prethodne “Farme” , a kada je dokazano da su vlasnici imanja porodica Mirković, doneo je još skandalozniju odluku.

Mitrović je uz pomoć hakera oborio društvene mreže HYPETV, iz nemoći nakon najave duplog rijalitija koji će se održavati na njegovoj televiziji.

Kako nije bilo reakcije na tu objavu, već se publika očigledno okrenula “IMANJU” na televiziji Hype uz reči da se zbog “IMANJA, pokreće “FARMA”. Željko je jednostavno odlučio da to više “ne gleda”.

Međutim opšte je poznato da iako ne vidi, ipak ogromna podrška Hype televiziji i još više prijava kako za učešće na “IMANJU” tako i za rad na Hype televiziji stiže iz minuta u minut. Gledaoci su vidno razočarani ovim potezom pokušaja sabotaže Hype televizije od strane Mitrovića.

Saša Mirković je napomenuo da nema potrebe za konkurentskim raspoloženjem, budući da rijaliti učesnici iz Elite i Zadruge nisu kandidati za “IMANJE”, ali to nije sprečilo Mitrovića za niske udarce zbog kojih ima sve manju podršku.

Čelnik Pink televizije do te mere je želeo da vrati gledanost da je pokušao da izvede manevr koji je samo izazvao podsmeh kod gledaoca. Naime u pokušaju da otvori rijaliti zapalio se sam:

Željku Mitroviću se zapalio rukav dok je otvarao svoj rijaliti i imao “neviđeni” performans! ON je pokušavao bakljom da zapali kotao, a zapalio je sam sebe!

Podsetimo, krivične prijave podnete se Tužilaštvu povodom vandalizma na imanju i privatnom posedu Mirkovića.

Međutim, do danas niko nije reagovao na apele da se nešto uradi i spreče masovni napadi na televiziju HYPE, Sašu Mirkovića kao direktora i vlasnika Hype produkcije. Ali samim tim i svakog zaposlednog na televiziji HYPE.

Direktor i vlasnik HYPE televizije i produkcije HYPE PRODUCTION, Saša Mirković, u ekskluzivnoj emisiji “Pretres” koja broji preko tri iliona pregleda, govorio je o svom životu.

Među ljudima koji su pokušali da ga “sapletu” našlo se i ime sadašnjeg gradonačelnika Zaječara, Boška Ničića.

“Bilo je u tim trenucima problema prouzrokovanih od raznoraznih ljudi. Baveći se politikom od nekih ljudi koji su vezani za Zaječar. Koji su ustvari banda. Ali obično lopov kaže “držite lopova”. I od ovog nesrećnog, neću ni ime da mu pominjem, nego nadimak “Sline”. “

”On mi je ovako jedan od ljudi koji su neostvareni. I kao takvi su dobili priliku da budu nešto u životu. I onda to iskoristili na vrlo negativan način. Veliki si onoliko koliko oprostiš. “



Zbog moje baba Brane, mojih roditelja, moje dece! Kao ni onom klošaru iz Zaječara, Bošku Ničiću. I mnogim drugim ljudima iz Zaječara”, rekao je Saša Mirković.

“I sve što sam ja pričao o njima se na kraju ispostavilo kao tačno. Pa sve do onoga kako su pravili sačekuše ljudima iz vrha vlasti i kako su hteli da destabilizuju državu”, rekao je Mirković.

Podsetimo, Ustavni sud na sednici održanoj 2024. godne utvrdio je da odredbe člana 2. Odluke o izmenama i dopunama Odluke o subvencionisanju gradskog i prigradskog linijskog prevoza putnika na teritoriji grada Zaječara („Službeni list grada Zaječara“, broj 23/22), nisu u saglasnosti sa Ustavom i zakonom!

Ničić je nadaleko poznat po svojim fejsbuk statusima i objavama, u kojima napada sve one koji kritikuju njegov rad. Zbog toga mu je narod nadenuo prigodan nadimak “fejsbuk gradonačelnik”.

"Fejsbuk gradonačelnik" je alergičan na kritike. Zbog toga, često zna da u svojim "izlaganjima" na fejsbuku pretera i neistomišljenicima smišlja jako pogrdne nadimke.

Pevačica Jelena Rozga i produkcija Sky Music, na čijem čelu se nalazi Milenko Škarić, suočavaju se s ozbiljnim optužbama za cenzuru medija.

O ovome je pisao portal Hype televizije, a objektivno novinarstvo moglo je da zasmeta mnogim imenima kojima ne ide u prilog da se piše o njima.

Budući da je HYPE sinonim za slobodu izveštavanja i slobodu govora, naš portal se bavio i ovom temom.

Nedavno je u jjavnost isplivala još jedna vest koja se tiče Sky Music-a a potom se dogodio i monstruozni čin napada na HYPE TELEVIZIJU.

Podsetimo,

Biznismen Aleksandar Papić jedan je od uhapšenih u velikoj akciji u borbi protiv korupcije. Ista je jutros krenula u Beogradu.

“U dvorištu zgrade u srcu Vračara takođe je pronađen i džip BMW X5, proizveden 2024. godine, čija je tržišna vrednost oko 140.000 evra. Luksuzni automobil vodi se na firmu ‘Sky music’, koja ga je Papiću dala na korišćenje”, navodi izvor. Inače, “Sky music” je u vlasništvu Milenka Škarića, pa se postavlja pitanje kakva je veza između Papića i Škarića.

Na firmu čije je pravi vlasnik Papić, a koja se formalno vodi na uhapšenog Tonija Apostolovića, vodi se i luksuzna vila na Dedinju od 944 kvadrata, čija je vrednost procenjena na četiri i po miliona evra, zatim dva stana od po 100 kvadrata u Kuli Beograd u Beogradu na vodi, luksuzni dupleks u Budvi od milion evra kao i još nekoliko stanova u Beogradu.

Viši sud u Beogradu osudio je bivšu državnu sekretarku MUP-a Dijanu Hrkalović na kaznu zatvora od 16 meseci. Jer je iskorišćavanjem svog položaja u MUP-u kočila istrage i procesuiranje kriminalaca.

Direktor i vlasnik televizije Hype i produkcijske kuće HYPE PRODUCTION, u svom gostovanju u emisiji koja broji preko tri miliona pregleda, pomenuo je i Dijanu Hrkalović, te izneo svoj lični stav i mišljenje o njoj:

“Ja o njoj nemam lepo mišljenje. Jer je ona učestvovala u progonu. I uradila mnoge zločine. I ne može da se kune u svetinje.”, rekao je Mirković i dodao:

”Ja mislim da je to zla žena i da je učinila mnogo zla u ovoj našoj napaćenoj Srbiji.”, rekao je Saša Mirković.

Da li je sloboda govora danas okidač za monstruozni čin vandalizma na televiziji HYPE?

Kako je Hype ekskluzivno pisao, u Beogradu na adresi gde je boravio, u akciji srpske policije a po poternici Europola. Uhapšen je kriminalac Velibor Popović zvani Pop.

Ponovo ekskluzivne informacije i saznanja Hype produkcije mogle su da zasmetaju onima o kojima se piše.

Inače takozvani menadžer pevačica Svetlane Ražnatović-Cece, Tee Tairović, Marine Visković i Breskvice!

On je u Srbiji boravio ilegalno, inače je crnogorski državljanin poreklom iz Berana. Francuski organi gonjenja preko Interpola ga potražuju za ogroman broj krivičnih dela.

Legendarni pevač Aca Lukas kao deo produkcije Hype govorio je o televiziji Grand i bez dlake na jeziku otkrio zašto se nikada neće vratiti u tu kuću.

Podsetimo, Lukas je jedno vreme bio ekskluzivni član žirija projekta “Zvezde Granda”

– Iskreno da ti kažem, ja sam zbog tog imena Junajted medija prvenstveno i napustio „Zvezde Granda“. Ne bih ja to mnogo komentarisao. Ja nisam hteo tamo da budem, nisam želeo da učestvujem u toj njihovoj paradi. Nisam hteo da učestvujem u toj njihovoj utaji poreza i trange-frange prodajama, u kojima su se odjednom pojavili Dragan Šolak i Dragan Đilas. – rekao je Lukas u emisiji „Ami Dži šou“.

Aca je dodao i da ne postoje teoretske šanse, kao ni uslovi, pod kojim bi se on vratio u produkciju na čijem čelu je donedavno bio Saša Popović, gde je nekoliko sezona proveo kao član žirija, a koji je zvanično napustio 2018. godine.

Pevač je govorio o različitim temama, a jedna od njih bila je i podrška koju je pevačica Jelena Karleuša pružila “Hype zvezdama”, novom muzičkom projektu Hype produkcije.

Jelena je takođe komentarisala da je muzičko takmičenje “Zvezde Granda”, koje se trenutno raspada, imalo pravi smisao jedino dok su ona i Aca bili u žiriju.

Kao što je došlo do pokušaja sabotiranja rijalitija “Imanje”, spekuliše se da je napad i paljenje automobila ispred televizije Hype baš zbog velikog interesovanja za “HYPE ZVEZDE”. Te i najave Saše Mirkovića da se Grand raspada.

Hype televizija je ugostila i mnoge pevače koji su ponudili talenat u Zvezdama Granda, a naišli na zid i mito.

O tome je bilo govora i sa pevačicom i članicom žirija Snežanom Đurišić koja je čak i na pitanje naše novinarke napravila skandal.

U emisijama na televiziji HYPE, pevači su govorili o ovoj temi, te javno otkrili detalje primanja mita u takmičenju “Zvezde Granda”.

U studiju HYPE televizije, u emisiji ShowBliz, koja se emituje PETKOM U 21H autorki i voditeljki Miljane i Nevene Arsić, gost je bio Mirko Plavšić.

Mirko je pred kamerama Hype televizije i u emisiji “SHOWBLIZ” govorio prvi put o “ponudama” i nameštanju popularnog takmičenja.

”Pa tu više ne znaš ni ko je pobedio ni ko je takmičar. Tu je važno kako se ko obukao i svađa među članovima žirija”., rekao je Mirko.

”Znam za jednog takmičara da mu je traženo za svaki krug da da 10.000€ i da prođe. Čim ne da novac takmičenje se završava”., rekao je Plavšić.

Portal Hype televizije objektivno je izveštavao i na temu protesta studenata, a ime Dragana Šolaka ponovo se pojavljuje. Da li je HYPE TV smetnja jer iznosi i izveštava istinu?

U Srbiji je osvanula vest da je SBB prodat za 825 miliona evra kompaniji “Yettel”. A “Sport Klub” kanale za 625 mliona kompaniji “Telekom Srbija”.

Javnost je zgrožena ovim postupkom, jer se SBB poslednjih decenija u Srbiji predstavlja kao najveća opoziciona kompanija. Koja navodno brani interese građana, a poslenjih meseci ponajviše studenata.

Sad je svima postalo jasno zašto su oni toliko branili interese studenata. Oni su, očigledno, pre svega želeli da što više podignu cenu svojih kompanija “Sport Klub” i SBB. Kako bi je prodali Telekomu i Yettel-u i na taj način zaradili nenormalnu količinu para, skoro MILIJARDU I PO EVRA.

PRETNJE LIKVIDACIJOM? Saša Mirković uzvraća: Spremne KRIVIČNE PRIJAVE! Privatne prepiske OBJAVLJENE

Podsetimo, Nikola Vavić je istaknuti član ozloglašene navijačke podgrupe “Alkatraz”. Takođe i kum Veljka Ražnatovića.

Inače, Nikola je jedan od trojice braće Vavića – Aleksandar, Nikola i Đuro – koji su označeni od strane policije kao deo vođa ozloglašene grupe “Alkatraz”.

Nikola ima inače debeo dosije.

Ovo su sva dela koja mu se stavljaju na teret.

Nikola Vavić dobro je poznat organima gonjenja. Prve beleške njegovom krivičnom dosijeu datiraju iz 2008. godine, kada je hapšen zbog izazivanja opšte opasnosti. Iduće godine već je privođen zbog trgovine narkoticima, zbog čega je godinu dana kasnije osuđen na tri i po godine zatvora. U zatvoru je proveo 2010. i 2011. godinu, sve do opšte amnestije koju je proglasio predsednik Tomislav Nikolić 2012. godine.

Pod istragom je bio i nakon što je osuđen na tri i po godine zatvora. Najpre, zato što je prilikom izricanja prvostepene presude pretio sudiji Prvog osnovnog suda.

Već 2014, dve godine nakon izlaska iz zatvora, ponovo dospeva iza rešetaka. Uhapšen je nakon što je u noći između 30. i 31. maja 2014. na beogradskom splavu “Blejvoč” upucao i teško ranio pripadnika obezbeđenja Roberta Radojičića (30). Nakon što je upucao Radojičića, Vavića su ostali pripadnici obezbeđenja pretukli.

Ovih optužbi je oslobođen 2015, pošto je upucani član obezbeđenja u sudnici promenio iskaz iz istrage i rekao da se ne seća da ga je Nikola upucao.

Nikola Vavić ranjen je u januaru u nogu nakon tuče ispred jednog poznatog prestoničkog noćnog kluba u samom centru grada.

Nikola Vavić osumnjičen je, a potom je i priznao da je pretukao Natašu M. (21) i njenog dečka i naneo joj teške povrede udarcima pištoljem u glavu.

Incident se dogodio na Novom Beogradu, na obali Save, nakon svađe Vavića i dečka napadnute devojke.

Vavić je najpre, navodno, pretio pištoljem mladiću, a kada se devojka isprečila između njih dvojice, on ju je udario oružjem u glavu, nakon čega je otišao sa lica mesta.

Ubrzo je intervenisala policija, koja je uzela izjave od napadnutih, a Nataša M. je zbrinuta u Urgentnom centru, gde je utvrđeno da joj je od siline udarca napukla lobanja.

Vlasnik i direktor, glavni producent Hype TV i Hype production Saša Mirković, odmah se oglasio na svojoj društvenoj mreži.

Naime, kako je opšte poznato, Mirković sve istine iznosi javno, kakva god ta istina bila.

Naime, kako je opšte poznato, Mirković sve istine iznosi javno, kakva god ta istina bila.

U ovom slučaju Ražnatovićka je od direktora tražila 500.000 dinara za uvredu časti.

– Jedva čekam Svetlanu da vidim. Nestalo para, pa bi da se viđamo na sudu. Duša moja -napisao je Mirković.

Svetlana je podsetimo slala navijače da prete direktoru i vlasniku Hype televizije Saši Mirkoviću, kako bi pokušala da ga ućutka.

Ceca Ražnatović u više navrata pojavljivala se u čuvenoj emisiji Milovana Ilića Minimaksa, gde je gostovala kako sama, tako i sa svojim pokojnim suprugom.

Naime, Ceca je u jednoj emisiji nosila dijamantsku ogrlicu, za koju se spekulisalo da je ratni plen njenog supruga Željka Ražnatovića Arkana.

– Ali, isto tako gledam po nekim komentarima, „ne, ne, ne, to postoji, to je sklonjeno…” To su odmah teorije zavere. Ma kako da ne!

HYPE TV je pisao i o izjavama poznatih ličnosti ali i ljudi koji su bili u bliskom kontaktu sa Svetlanom. Da li je ovo razlog da se zapali auto i “ućutka” sloboda govora i medija?

Nebojša Tubić Žabac izjavio da je poznati domaći sportista u isto vreme bio sa Nevenom Stamenković i Svetlanom Cecom Ražnatović.

“Ceca švalerisala sa rukometašem Kapisodom”. U pitanju je navodno nekadašnji reprezentativac SR Jugoslavije, Crnogorac Petar Kapisoda.

Svetlana je naposletku ipak slala navijače a pretnje su javno objavljene na portalu hype televizije.

Da li se pretnjama dolazi do ćutanja? Da li je napad na HYPE TELEVIZIJU rezultat jer nismo ćutali?

“DA BI ME UĆUTKALI, TREBA DA ME UBIJETE, KLOŠARI…” Saša Mirković

SAŠA MIRKOVIĆ BRUTALNO ODGOVORIO SVIMA KOJI SU POKUŠALI DA ZASTRAŠE NOVINARE HYPE TELEVIZIJE KAO I PRODUKCIJU HYPE PALJENJEM AUTOMOBILA.

– Da se razumemo i da me svi shvate. Nisam se sklanjao i savijao u mnogo većim napadima i neće me sigurno ućutati time što su poslali neku ja**ru da zapali automobil “Hype” televizije. Da bi mene ućutali treba da me ubijete i to je poruka koju šaljem klošarima koji stoje iza ovog vandalskog čina. – napisao je on.

– Policiju i tužilaštvo molim da odrade svoj posao i pronađu počinioce ovog gnusnog dela i napada na “Hype” i mene lično. Zasecali su mi gume na automobilu, pisali po zidu kuće smrt, sad uništavaju imovinu “Hype” produkcije, palili automobile… I nikada niko nije pronađen. Mislim da je vreme da se sad konačno pronađe ovaj klošar koji pali i ko mu je to naručio. – napisao je Saša Mirković na svom Instagram profilu.