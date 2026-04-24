Srbin u idealnom timu Evrolige!

Evroliga je izabrala prvu petorku najjačeg kontinentalnog košarkaškog takmičenja za sezonu 2025/26.

Među pet najboljih je i reprezentativac Srbije. Na poziciji centra je neprikosnoven Nikola Milutinov, as Olimpijakosa.

Crveno-beli iz Pireja su regularni deo sezone završili na prvom mestu, a Milutinov je za 21:50 minuta na parketu beležio 10,7 poena, 7,1 skokova, 1,4 asistenciju, 0,6 ukradenih lopti i 0,7 blokada.

Imao je ukupan indeks korisnosti 20,1. Prvi put u karijeri je srpski reprezentativac izabran u prvu petorku Evrolige.

Pored njega u idealnoj postavi su Silvijan Fransisko (Žalgiris), Ilajdža Brajant (Hapoel Tel Aviv), Jan Montero (Valensija) i Saša Vezenkov (Olimpijakos).

Zajecaronline/sport.org/J.V.

