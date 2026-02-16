ŽIVORAD ŽIKA AJDAČIĆ DOBITNIK SRETENJSKOG ORDENA DRUGOG STEPENA! PRIZNANJE ZA DOPRINOS KULTURI GRADA BEOGRADA URUČIO PREDSEDNIK ALEKSANDAR VUČIĆ

U svečanoj ceremoniji održanoj u Palati Srbije, direktor Kulturno-prosvetne zajednice Beograda, Živorad Žika Ajdačić, odlikovan je Sretenjskim ordenom drugog stepena za izuzetne zasluge u oblasti kulture i prosvete.

Ovo visoko državno priznanje dodeljuje se pojedincima koji su svojim radom dali poseban doprinos razvoju društva u oblastima javnog, kulturnog i obrazovnog delovanja. Orden predstavlja potvrdu dugogodišnjeg angažmana Ajdačića na unapređenju kulturnog života Beograda i afirmaciji kulturnih vrednosti na lokalnom i nacionalnom nivou.

Kao direktor Kulturno-prosvetne zajednice Beograda, Ajdačić je aktivno učestvovao u realizaciji brojnih manifestacija, projekata i programa usmerenih ka očuvanju tradicije. Podsticanju stvaralaštva i jačanju kulturne svesti. Njegov rad obeležen je posvećenošću razvoju kulturnih inicijativa koje povezuju umetnike, institucije i građane.

Dodela Sretenjskog ordena drugog stepena predstavlja priznanje za kontinuirani doprinos kulturnom identitetu Beograda i Srbije, ali i podstrek za dalji razvoj i unapređenje kulturne scene.

M.K.

