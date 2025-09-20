Ziđin dodeljuje 100 stipendija najboljim srednjoškolcima!

Predstavnici Kancelarije za ESG u Srbija Ziđin Koper-u održali su u sedištu kompanije sastanak sa direktorima 11 srednjih škola u Borskom okrugu i predstavili im plan ovogodišnjih „Ziđinovih“ stipendija, koje u okviru finansijske pomoći obrazovanju kompanija dodeljuje učenicima od 2022. godine. Kao i prethodne tri godine jednokratnu stipendiju u iznosu 700 dolara i ove godine dobiće 100 najuspešnijih srednjoškolaca iz Bora, Majdanpeka, Negotina i Kladova.

„Srbija Ziđin Koper je u obrazovanje do sada uložila 1,8 miliona dolara. Za stipendije je od 2022. godine izdvojeno 210 hiljada dolara, a dosad ih je dobilo 300 učenika. U budućnosti planiramo da podržimo jedno sportsko takmičenje u svim srednjim školama Borskog okruga“, istakao je rukovodilac Službe za ESG Feng Kui.

Preko programa stručnog osposobljavanja koji kompanija sprovodi kako bi učenicima završnih razreda srednjih škola pružila priliku da se zaposle, 188 svršenih srednjoškolaca zasnovalo je radni odnos.

Zajecaronline/fb/Serbia Zijin Copper DOO Bor/N.B.